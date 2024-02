Toto Wolff, jefe de Mercedes, no se guardó nada: habló de la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari

Toto Wolff, patrón de la escudería Mercedes de Fórmula 1, declaró el viernes estar más sorprendido "por el momento del anuncio" que por la decisión del piloto Lewis Hamilton de abandonar el equipo alemán para unirse a Ferrari en 2025.

"Ha llegado antes de lo que me esperaba. Cuando firmamos la renovación con Lewis (en agosto de 2023) optamos por un contrato a corto plazo y por ello esto no es una sorpresa, pero el momento de anuciarlo quizás sí", explicó el dirigente austríaco durante un encuentro virtual con la prensa.

"Realmente no sé por qué ha cambiado de opinión, porque durante el periodo de Navidad estábamos en la misma página. Habrá que preguntar a Lewis, pero es entendible, él buscaba un nuevo desafío, un nuevo ambiente y una última gran oportunidad con la que terminar su carrera ", continuó.

Toto Wolff también indicó no sentir ningún rencor hacia Fréderic Vasseur, patrón de la Scuderia del que es amigo.

"No hay ningún resentimiento hacia Fred por querer tener los mejores pilotos. Es una competición muy difícil, yo hago lo mejor por mi grupo, él hace lo mejor por Ferrari. Es como en el rugby: nos damos golpes pero fuera del terreno tenemos muy buena relación", destacó el austríaco, que opina que Vasseur tendrá "una muy buena relación con Lewis".

El austríaco también mencionó la búsqueda de un nuevo piloto para acompañar al británico George Russell el año que viene y afirmó que quería tomarse su tiempo.

"Primero vamos a concentrarnos en la temporada 2024. Tenemos dos excelentes pilotos y debemos desarrollar un coche más rápido que el del año pasado. No se habla suficiente de que George tiene verdadero potencial para ser el líder del equipo. No habría querido a otro líder que no fuera él cuando Lewis se marchase. Debemos hacer una buena elección para el segundo volante, pero no quiero precipitarme", insistió.

"Hay varios pilotos disponibles en el mercado. Veremos cual es la mejor asociación posible con George. Todavía no he hablado con el equipo para saber qué dirección queremos tomar, si buscar un 'rookie' o un piloto experimentado", concluyó Toto Wolff.

El jueves, el anuncio de la salida de Hamilton de Mercedes para unirse a Ferrari en 2025 revolucionó al mundo de la Fórmula 1.

El británico de 39 años, siete veces campeón del mundo como la leyenda alemana Michael Schumacher, tiene el récord de número de victorias en Grandes Premios (103) pero lleva dos temporadas en blanco con Mercedes, escudería a la que llegó en 2013 y con la que logró seis de sus títulos.