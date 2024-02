Alejandro Osorio reveló las razones por las que los ‘echaron’ del Bahrain-Victorious

Alejandro Osorio es el hombre del momento en el ciclismo colombiano y, este jueves, se quedó con el triunfo de la etapa 3 del Tour Colombia , en Tunja, imponiéndose a los mejores pedaslistas y rompiendo la hegemonía de victorias del WorldTour en esta competencia. El antioqueño consigue el premio, después de varios años complicados, entre los que vivió el despido del Bahrain-Victorious.

Nacido en El Carmen del Viboral, Alejandro Osorio tiene 25 años y hace parte del equipo GW Erco Shimano bajo la dirección de Luis Alfonso Cely. Es un ciclista con cualidades para las clásicas y los terrenos abruptos, pero no un escalador puro como la mayoría de los talentos de nuestro país.

Procedente de una familia con un fuerte pasado ciclista, su hermano, Frank, también es miembro del GW. De hecho, desempeñó un papel importante en la victoria de Alejandro en el Campeonato Nacional de Ruta y así lo hizo saber en sus declaraciones iniciales al llegar a la meta, donde destacó que sin las palabras de ánimo de su hermano durante la carrera, no habría podido lograr la victoria.

A la temprana edad de 19 años, Alejandro Osorio comenzó su carrera profesional en 2017. Desde muy joven mostró potencial para el ciclismo europeo. Tras solo dos años en su país natal, dio el salto para unirse al equipo Nippo Vini Fantini en Europa. En 2018, ganó una etapa en el Giro de Italia sub-23 y también se proclamó campeón de la montaña en el Tour de l'Avenir durante la misma temporada.

Alejandro Osorio en línea de meta en Tunja. Tour Colombia.

Publicidad

En 2020 fichó por Caja Rural, donde empezó a crecer y, aunque ese año no logró los mejores resultados, en 2021 empezó a brillar y se convirtió en el Rey de la Montaña en la Semana Coppi e Bartali, destacando también en el T our de los Alpes y metiéndose en el top-10 de la clasificación general en la Vuelta a Asturias, terminando en segunda posición en una etapa.

Todo esto lo puso en la órbita del WorldTour y en enero de 2022 fue contratado por el Bahrain-Victorious, donde compartió equipo con Santiago Buitrago. Sin embargo, solo pudo competir en el UAE Tour y en la Strade Bianche, antes de que la escuadra asiática lo sacara de la nómina, alegando algunos "problemas disciplinarios" del corredor antioqueño y una falta de precaución ante las medidas COVID-19 que seguían vigentes en Europa.

Una vez terminaba la jornada, de este jueves en el Tour Colombia, el 'Pony' se destapó y dio las razones por las cuales fue despedido de la formación. En principio, contó la vez en la que fue por una Sim-Card a un centro comercial y allí le dijeron que no debía salir del hotel, pues estaba violando las medidas del COVID-19; posteriormente se comió un helado y lo regañaron por no cuidar su nutrición, pero la cereza del pastel habría sido el no manejo del inglés.