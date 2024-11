Ciclista colombiano confesó que vivió un 'infierno' en Europa y quiere volver al país

La temporada de ciclismo ya terminó y el mercado de fichajes ha empezado a moverse. En medio de ese panorama, un ciclista colombiano se quedó sin equipo y ahora contó en una entrevista todo el infierno que ha vivido en Europa.

Se trata de Jesús David Peña, joven corredor que militaba en el Jayco AlUla. “Llevo varios meses de mucha presión, estrés y mucha pensadera, mucha angustia. Ahora estoy contemplando volver a Colombia que no es que sea tan malo, el problema es que también aquí muchos equipos tienen la plantilla cerrada y es difícil conseguir un cupo", confesó de entrada para el portal 'ADN Cycling'.

Peña se marchó al World Tour en el 2022, pero en la primera temporada las cosas no empezaron bien. “Desde el primer año me quisieron sacar, quisieron terminar el contrato, pero también era difícil para ellos terminarlo… pero bueno, a fin de cuentas, el director me dijo tiempo después que él había entendido que había sido un gran paso para mí viajar a Europa a empezar una nueva vida solo, y decidió darme la oportunidad para el segundo año”, recordó Peña sobre esos inicios.

Luego las lesiones aparecieron justo cuando estaba empezando a destacar, puesto que había ganado una etapa del Tour de Eslovenia e hizo podio en el Tour de Austria. “El equipo al ver que no tenía otra vez ese nivel y ese rendimiento, decidió dejarme afuera de la Vuelta y ahí ya fuera del equipo como tal. Creo que me faltó un poco más de suerte para ser más regular durante la temporada”, contó desolado.

Jesús David Peña, ciclista colombiano del Jayco AlUla.

Publicidad

Por si no fuera suficiente el malestar con el equipo, a Peña también le fue muy mal con su agente, quien, según denuncia, no es la primera vez que hace ese tipo de cosas. “Me pareció muy mal de parte de mi manager. No buscó desde antes. Hubo equipos que me dijeron que si hubiera preguntado antes les hubiera interesado, pero no fue el caso. Me hizo lo mismo a mí, le hizo lo mismo a Camargo y a varios más. Ya no me contestaba ni llamadas ni mensajes, se intentaba limpiar las manos diciendo que estaba hablando, pero después me enteraba y en verdad no estaba hablando con los equipos”, reveló.

Por último, Peña ha tenido que recurrir a sus propios medios para intentar firmar contrato con un equipo que le ayude a relanzar su carrera. “Estoy remando por mi cuenta, pero está muy complejo todo, ya todos han cerrado nómina. Ha sido muy complejo buscar equipo por falta de resultados, los equipos pierden interés y ya viendo que el manager no me contesta las llamadas y no me responde, traté de hacerlo por mi cuenta con amigos y conocidos, pero todos me dijeron que era demasiado tarde. Todo está bastante nublado. Me gustaría seguir en Europa, pero a estas alturas de la temporada es muy complicado”, concluyó.