Daniel Felipe Martínez y su martirio: "Llegué con lo que me quedaba, me faltaba la respiración"

En la jornada de este jueves 25 de enero, Daniel Felipe Martínez subió a lo más alto del podio de la prueba contrarreloj de la categoría élite del Campeonato Nacional de Ciclismo, tras registrar una marcar de tiempo de 54 minutos y 2 segundos.

El segundo lugar fue para Brandon Rivera mientras que el tercer puesto lo ocupó Rodrigo Contreras.

"Muchas gracias. Estoy muy contento de volver a ganar la contrarreloj. No fue fácil, ya que es una prueba bastante exigente. Desde que se sale de Paipa se sube y se vuelve a bajar. La altura y el viento también pegan fuerte, entonces hay que saber regularse", indició de entrada Martínez en diálogo con los medios de comunicación.

Además, habló de las dificultades que representó la altitud a la que compitió.

"Realmente, no estamos acostumbrados a correr con este tipo de condiciones. En mi caso, yo entreno a una altitud menor y por eso se hizo dura la competencia. Al final, se vio que llegué con lo poco que me quedaba y hasta me faltaba la respiración", adicionó.

También, se refirió a este primer triunfo de su temporada.

"Muy feliz porque inicié con 'pie derecho' este nuevo ciclo con el equipo Bora-Hansgrohe. Todas las carreras que se ganan son especiales. No es fácil triunfar, pero cuando se logra uno siente una alegría única. Hay que disfrutar de cada victoria", mencionó.

Para finalizar, aclaró que no estará compitiendo en el Tour Colombia, que se realizará en los primeros días del mes de febrero .

"Voy a extrañar esta competencia, pero la seguiré por la televisión. Espero que el próximo año pueda estar con el equipo. Le deseo lo mejor a los colegas que van a competir en el Tour Colombia", concluyó Daniel Felipe Martínez, quien relevó a Miguel Ángel López como 'rey' de la prueba contrarreloj de la categoría élite del Campeonato Nacional de Ciclismo.

Daniel Felipe Martínez, campeón nacional de contrarreloj. Crédito: Fedeciclismocol.

¿Quiénes fueron los demás ganadores de la primera jornada del Campeonato Nacional de Ciclismo?

Luego de la primera jornada de competencia, Carolina Vargas (Eneicat CM Team), Diana Peñuela (DNA Pro Cycling) y Freedy Ávila (Potencia de vida strongman) también ganaron las pruebas contrarreloj de sus respectivas categorías.