En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ARANCELES ECUADOR
TORMENTA SOLAR
GROENLANDIA
METRO DE BOGOTÁ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Campeonato Nacional de Ruta

Campeonato Nacional de Ruta

  • Egan Bernal, confirmado para Nacionales de Ciclismo 2026.jpg
    Egan Bernal defenderá sus títulos nacionales en contrarreloj y ruta.
    Foto: Ineos.
    Ciclismo

    Egan Bernal, figura confirmada para Nacionales de Ciclismo 2026; recorrido definido

    El pedalista zipaquireño anunció que defenderá sus títulos en contrarreloj y ruta el certamen que tendrá como escenario a las carreteras de Cundinamarca.

  • Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en la etapa 18 del Tour de Francia 2024
    Egan Bernal (INEOS Grenadiers), en la etapa 18 del Tour de Francia 2024
    Getty Images
    Ciclismo

    A Egan Bernal le recordaron su milagro: "Siempre supo que alzaría los brazos de nuevo"

    Ineos Grenadiers le dedicó un emotivo mensaje a Egan Bernal, quien se coronó este domingo como el nuevo Campeón Nacional de Ruta de Colombia.

  • Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en acción de carrera durante el Tour de Francia 2024
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en acción de carrera durante el Tour de Francia 2024
    Getty Images
    Ciclismo

    Egan Bernal y su dedicatoria por el Campeonato Nacional de Ruta: "Con amor para todos ustedes"

    El ciclista de Ineos Grenadiers, Egan Bernal, ganó el Campeonato Nacional de Ruta y dejó un emotivo y sentido mensaje en sus redes sociales.

  • Egan Bernal (INEOS Grenadiers), se impuso en la prueba de ruta del Campeonato Nacional 2025
    Egan Bernal (INEOS Grenadiers), se impuso en la prueba de ruta del Campeonato Nacional 2025
    Federación Colombiana de Ciclismo
    Ciclismo

    Egan Bernal, ganador del Campeonato Nacional de Ruta: nuevo título para su palmarés

    Después de 237 kilómetros, en un circuito al que le dieron diez vueltas, en Bucaramanga, el ciclista colombiano, Egan Bernal, se coronó campeón y ganó la medalla de oro.

  • Egan Bernal (INEOS Grenadiers), ganador del Campeonato Nacional de Ruta
    Egan Bernal (INEOS Grenadiers), ganador del Campeonato Nacional de Ruta
    Federación Colombiana de Ciclismo
    Ciclismo

    Clasificación del Campeonato Nacional de Ruta 2025: Egan Bernal, campeón

    Después de haber ganado la prueba de contrarreloj, el 'joven maravilla' hizo doblete en Bucaramanga, pues también se impuso en el Campeonato Nacional de Ruta 2025.

  • Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, es el favorito a ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2025
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, es el favorito a ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2025
    Getty Images
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva cómo fue el título de Egan Bernal en el Campeonato Nacional de Ruta 2025

    En Bucaramanga, con un recorrido de 237 kilómetros y varios ascensos, se disputó el Campeonato Nacional de Ruta, donde Egan Bernal se colgó la medalla de oro.

  • Egan Bernal ganó la prueba de contrarreloj y espera hacer lo mismo en el Campeonato Nacional de Ruta
    Egan Bernal ganó la prueba de contrarreloj y espera hacer lo mismo en el Campeonato Nacional de Ruta
    Federación Colombiana de Ciclismo
    Ciclismo

    ¿A qué hora es HOY el Campeonato Nacional de Ruta masculino, con Egan Bernal?

    Varios de los mejores ciclistas de Colombia se dan cita en Bucaramanga, en busca del título del Campeonato Nacional de Ruta, a disputarse este domingo 9 de febrero.

  • Egan Bernal, ciclista del INEOS Grenadiers, campeón nacional de contrarreloj, junto a su familia.
    Egan Bernal, ciclista del INEOS Grenadiers, campeón nacional de contrarreloj, junto a su familia.
    Pantallazo de Mundo Ciclístico.
    Ciclismo

    Egan Bernal, al borde del llanto después de ganar la crono; lo acompañó su familia

    En la ciudad de Bucaramanga, el cundinamarqués Egan Bernal volvió al triunfo, tres años después de su última victoria y terminó conmovido con la hazaña alcanzada.

  • Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en acción de carrera del Tour de Francia 2023, en la etapa 19
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en acción de carrera del Tour de Francia 2023, en la etapa 19
    AFP
    Ciclismo

    ¿Cuándo fue la última vez que Egan Bernal se subió a un podio profesional?

    El ciclista Egan Bernal quedó tercero en el Campeonato Nacional de Ruta 2024 y por eso recordamos cuándo fue la última vez que se subió a un podio. ¡Ha pasado tiempo!

  • Sergio Higuita con su medalla de plata en el Campeonato Nacional de Ciclismo.
    Sergio Higuita con su medalla de plata en el Campeonato Nacional de Ciclismo.
    Fedeciclismo.
    Ciclismo

    Sergio Higuita: "El año pasado estuve en el hospital, no está nada mal el podio"

    Uno de los corredores que brilló en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo 2024 fue Sergio Higuita, quien luchó hasta el final y quedó subcampeón.

CARGAR MÁS