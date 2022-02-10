Noticias Caracol Campeonato Nacional de Ruta
Campeonato Nacional de Ruta
-
Egan Bernal, figura confirmada para Nacionales de Ciclismo 2026; recorrido definido
El pedalista zipaquireño anunció que defenderá sus títulos en contrarreloj y ruta el certamen que tendrá como escenario a las carreteras de Cundinamarca.
-
A Egan Bernal le recordaron su milagro: "Siempre supo que alzaría los brazos de nuevo"
Ineos Grenadiers le dedicó un emotivo mensaje a Egan Bernal, quien se coronó este domingo como el nuevo Campeón Nacional de Ruta de Colombia.
-
Egan Bernal y su dedicatoria por el Campeonato Nacional de Ruta: "Con amor para todos ustedes"
El ciclista de Ineos Grenadiers, Egan Bernal, ganó el Campeonato Nacional de Ruta y dejó un emotivo y sentido mensaje en sus redes sociales.
-
Egan Bernal, ganador del Campeonato Nacional de Ruta: nuevo título para su palmarés
Después de 237 kilómetros, en un circuito al que le dieron diez vueltas, en Bucaramanga, el ciclista colombiano, Egan Bernal, se coronó campeón y ganó la medalla de oro.
-
Clasificación del Campeonato Nacional de Ruta 2025: Egan Bernal, campeón
Después de haber ganado la prueba de contrarreloj, el 'joven maravilla' hizo doblete en Bucaramanga, pues también se impuso en el Campeonato Nacional de Ruta 2025.
-
Reviva cómo fue el título de Egan Bernal en el Campeonato Nacional de Ruta 2025
En Bucaramanga, con un recorrido de 237 kilómetros y varios ascensos, se disputó el Campeonato Nacional de Ruta, donde Egan Bernal se colgó la medalla de oro.
-
¿A qué hora es HOY el Campeonato Nacional de Ruta masculino, con Egan Bernal?
Varios de los mejores ciclistas de Colombia se dan cita en Bucaramanga, en busca del título del Campeonato Nacional de Ruta, a disputarse este domingo 9 de febrero.
-
Egan Bernal, al borde del llanto después de ganar la crono; lo acompañó su familia
En la ciudad de Bucaramanga, el cundinamarqués Egan Bernal volvió al triunfo, tres años después de su última victoria y terminó conmovido con la hazaña alcanzada.
-
¿Cuándo fue la última vez que Egan Bernal se subió a un podio profesional?
El ciclista Egan Bernal quedó tercero en el Campeonato Nacional de Ruta 2024 y por eso recordamos cuándo fue la última vez que se subió a un podio. ¡Ha pasado tiempo!
-
Sergio Higuita: "El año pasado estuve en el hospital, no está nada mal el podio"
Uno de los corredores que brilló en la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo 2024 fue Sergio Higuita, quien luchó hasta el final y quedó subcampeón.