Dura caída en Vuelta al País Vasco generó revuelo mundial: ciclista colombiano opinó de lo sucedido

La Vuelta al País Vasco 2024 tuvo una jornada de pánico luego de una dura caída masiva que dejó como consecuencia el retiro de Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y Remco Evenepoel, los tres favoritos al título. En 'Blog Deportvo', de 'Blu Radio', habló Sergio Luis Henao, ciclista colombiano, sobre este tipo de situaciones de carrera.

De entrada, Henao dejó en claro que no es para nada bueno ver este tipos de acciones en competencia. "Es muy triste como corredor y como espectador ver este tipo de situaciones en carrera. Sobre todo por ser colegas, verlos con fracturas, con la temporada en duda para lo que viene, eso no es nada bueno para el espectáculo", lamentó el 'escarabajo'.

Y es que no es fácil para los corredores ver todo su trabajo diluido en una caída o en acciones que a veces no se pueden controlar del todo. "Es muy duro, sobre todo cuando se prepara tanto un objetivo, tanto sacrificio detrás, cuando se quiere ganar y de pronto se te vaya las victorias y las etapas por este tipo de cosas, es bastante duro. Yo siempre he dicho que lo importante es que no pase más allá de una fractura y que uno se pueda recuperar. Tuve la oportunidad de ir muchas veces a la Vuelta al País Vasco y cada año como que se va más rápido, más velocidad y estas carreteras en esta competencia son muy estrechas, es como emboscada, no sabes por dónde te van a meter, hasta por caminos de cabras", añadió Henao.

Sergio Luis Henao, ciclista colombiano. Tim de Waele/Getty Images

Otras declaraciones de Sergio Luis Henao:

¿Qué les sugieren hacer a los ciclistas tan pronto caen de la bicicleta?

"Una caída parece una carnicería corredores a un lado y al otro. Lo que uno suele hacer cuando se cae es voltearse un poco, quedar como en posición fetal porque se queda uno sin aire. Lo otro es que cuando uno siente que los demás siguen cayéndose uno se cubre y a veces los golpes son tan fuertes que uno simplemente queda ahí inmóvil".

Un pelotón lleno de juventud...

"Antes había un poco más de respeto hacia los veteranos, como una jefe de cada equipo, ahora los jóvenes vienen muy fuertes, vienen sin miedo, arriesgan mucho y toda esta tecnología de llevar un GPS que te avisa en qué partes hay carretera estrecha, cuándo girar a la derecha, ayuda. En los comienzos del ciclismo se ganaban las carreras subiendo y ahora se hacen en cualquier terreno, en llano o bajando".

La Vuelta al País Vasco tendrá un sorpresivo campeón

"Sin duda se abre más la carrera, en esta temporada hemos visto un dominio de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. Triste porque se pierde el espectáculo, uno siempre quiere ver a los mejores en las mejores carreras, a pesar de que sean rivales. Eso es lo más triste y sobre todo que se pierda en este tipo de circunstancias, cuando hay fracturas, que empiezan un proceso de recuperación, se pierde toda la preparación que viene ya desde noviembre y sobre todo cuando los eventos más importantes están por venir"