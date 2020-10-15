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Noticias Caracol  / Sergio Henao

Sergio Henao

Ciclista profesional colombiano del equipo UAE Team Emirates

  • Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
    Getty Images
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    Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Nairo Quintana

    Este viernes 24 de abril, la Vuelta a Asturias 2026 tendrá en su segunda jornada un recorrido de 140 kilómetros que comienza en Llanes y termina en Pola de Lena.

  • Mark Cavendish en el Tour de Francia 2024.
    Mark Cavendish en el Tour de Francia 2024.
    Dario Belingheri/Getty Images
    Ciclismo

    Los colombianos que acompañaron a Mark Cavendish a romper su récord

    Mark Cavendish llegó a las 35 victorias en el Tour de Francia e impuso un récord histórico en el ciclismo. Le contamos cuáles fueron los colombianos que compartieron con él en esa gesta.

  • Santiago Buitrago, en la presentación de equipos de la Flecha Valona 2024.
    Santiago Buitrago, en la presentación de equipos de la Flecha Valona 2024.
    Getty Images.
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    Flecha Valona: son varios los ciclistas colombianos que terminaron en el Top-5 de la carrera

    Aparte de lo conseguido por Santiago Buitrago en la edición 88, al revisar los antecedentes, hay otros cuatro corredores de nuestro país que culminaron entre los cinco primeros de la Flecha Valona.

  • Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel en la Vuelta al País Vasco 2024.
    Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel en la Vuelta al País Vasco 2024.
    Tim de Waele/Getty Images
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    Dura caída en Vuelta al País Vasco generó revuelo mundial: ciclista colombiano opinó de lo sucedido

    La etapa 4 de la Vuelta al País Vasco tuvo una aparatosa caída que dejó a los tres grandes favoritos por fuera de la carrera. Un 'escarabajo' que corrió en Europa habló sobre este tipo de situaciones.

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    Sergio Luis Henao durante su paso por el Team Sky, ahora llamado Ineos Grenadiers (Imagen de referencia).
    Getty Images
    Ciclismo

    Sergio Luis Henao: “La lesión de la Vuelta a Suiza fue un momento muy crítico de mi carrera”

    El deportista colombiano dio un balance general de su trayectoria deportiva, tras su retiro del ciclismo.

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    Pelotón de ciclistas (Imagen de referencia).
    Getty Images
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    Hora y dónde ver la primera etapa de la Vuelta al País Vasco

    En total, siete pedalistas colombianos estarán disputando la versión 61 de esta carrera.

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    Nairo Quintana, Sergio Higuita e Iván Ramiro Sosa.
    Getty Images
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    La Vuelta a Cataluña 2022 tendrá una abundante participación de ciclistas colombianos

    En total, habrá once pedalistas nacionales en esta competencia, la cual empezará este 21 de marzo.

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    Sergio Henao, ciclista colombiano
    Getty Images.
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    Sergio Luis Henao y los recuerdos de su carrera: Río 2016, París-Niza 2017 y su relación con Froome

    El ciclista antioqueño anunció que se retirará del ciclismo profesional, luego de quedarse sin equipo en el WorldTour.

  • Sergio Luis Henao
    Sergio Luis Henao, ciclista colombiano.
    Tim de Waele/Getty Images
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    "No hubo una oferta clara en Europa para seguir estando en el World Tour": Sergio Luis Henao

    El ciclista antioqueño dio por finalizada su carrera deportiva y habló de lo que viene en su vida: "Seguiré vinculado al ciclismo, es un estilo de vida".

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    Sergio Luis Henao durante su paso por el Team Sky, ahora llamado Ineos Grenadiers (Imagen de referencia).
    Getty Images
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    El mensaje del equipo Ineos para Sergio Luis Henao ante su retiro del ciclismo profesional

    Este ciclista colombiano tuvo un destacado paso en el pelotón internacional.