Noticias Caracol Sergio Henao
Sergio Henao
Ciclista profesional colombiano del equipo UAE Team Emirates
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Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Nairo Quintana
Este viernes 24 de abril, la Vuelta a Asturias 2026 tendrá en su segunda jornada un recorrido de 140 kilómetros que comienza en Llanes y termina en Pola de Lena.
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Los colombianos que acompañaron a Mark Cavendish a romper su récord
Mark Cavendish llegó a las 35 victorias en el Tour de Francia e impuso un récord histórico en el ciclismo. Le contamos cuáles fueron los colombianos que compartieron con él en esa gesta.
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Flecha Valona: son varios los ciclistas colombianos que terminaron en el Top-5 de la carrera
Aparte de lo conseguido por Santiago Buitrago en la edición 88, al revisar los antecedentes, hay otros cuatro corredores de nuestro país que culminaron entre los cinco primeros de la Flecha Valona.
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Dura caída en Vuelta al País Vasco generó revuelo mundial: ciclista colombiano opinó de lo sucedido
La etapa 4 de la Vuelta al País Vasco tuvo una aparatosa caída que dejó a los tres grandes favoritos por fuera de la carrera. Un 'escarabajo' que corrió en Europa habló sobre este tipo de situaciones.
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Sergio Luis Henao: “La lesión de la Vuelta a Suiza fue un momento muy crítico de mi carrera”
El deportista colombiano dio un balance general de su trayectoria deportiva, tras su retiro del ciclismo.
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Hora y dónde ver la primera etapa de la Vuelta al País Vasco
En total, siete pedalistas colombianos estarán disputando la versión 61 de esta carrera.
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La Vuelta a Cataluña 2022 tendrá una abundante participación de ciclistas colombianos
En total, habrá once pedalistas nacionales en esta competencia, la cual empezará este 21 de marzo.
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Sergio Luis Henao y los recuerdos de su carrera: Río 2016, París-Niza 2017 y su relación con Froome
El ciclista antioqueño anunció que se retirará del ciclismo profesional, luego de quedarse sin equipo en el WorldTour.
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"No hubo una oferta clara en Europa para seguir estando en el World Tour": Sergio Luis Henao
El ciclista antioqueño dio por finalizada su carrera deportiva y habló de lo que viene en su vida: "Seguiré vinculado al ciclismo, es un estilo de vida".
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El mensaje del equipo Ineos para Sergio Luis Henao ante su retiro del ciclismo profesional
Este ciclista colombiano tuvo un destacado paso en el pelotón internacional.