"El trofeo de una competencia de ciclismo no me consolará en mi lecho de muerte"

Faltan pocos días para el inicio del calendario de carreras del WorldTour con miras a este 2024 y algunos ciclistas aprovechan para terminar de ajustar algunos detalles antes de su debut.

Este es el caso del ciclista australiano Jay Vine, quien se prepara para afrontar un nuevo curso con el UAE Team Emirates. Por eso, compartió interesantes reflexiones sobre su carrera deportiva y otro temas relacionados con el medio especializado 'Global Cycling Network'.

"Mi idea es retirarme en unos 10 años y luego regresar a Australia. Quiero tener muchos hijos porque para mí es muy importante el tema familiar. Al final, el trofeo que conseguí en el Tour Down Under no me consolará en mi lecho de muerte , sino que lo harán mis descendientes", empezó diciendo.

Posteriormente, habló de vivir por fuera de su país natal.

"Actualmente, no tengo nada en Australia y eso hace que no haya ningún apuro por regresar cada año. Estoy tratando de aprovechar esta etapa de mi vida para vivir en Europa", dijo.

Y luego se refirió a la extensión de contrato que firmo recientemente con el UAE Team.

"Probablemente, lo mejor del 2023 fue que renové con el equipo hasta 2027. Eso me da mucha seguridad laboral, aunque en cualquier momento estos equipos puedan desaparecer como casi ocurre con el Soudal Quick-Step", comentó.

Por otro lado, compartió sus expectativas para el 2024.

"Lo primero es que me gustaría tener un año sin caídas y, con suerte, eso me permita contribuir en una gran vuelta para los intereses de mi equipo", agregó.

Finalmente, dejó una particular reflexión sobre su carrera deportiva.

"Estaré satisfecho si no gano otra competencia en mi trayectoria deportiva porque al final tengo otros objetivos familiares más importantes", sentenció Vine, quien tiene 28 años de edad.

Jay Vine durante la edición más reciente de la Vuelta a España. Getty Images

¿Cuántas victorias de etapa tiene Jay Vine como ciclista profesional?

Vine, quien actualmente representa al UAE Team Emirates, tiene tres victorias de etapa como ciclista profesional. Y dos triunfos los consiguió en la edición 77 de la Vuelta a España.

Concretamente, Vine ganó la sexta y octava jornada de competencia de la ronda ibérica .

Y el año pasado consiguió la tercera victoria de etapa en el Tour de Turquía.