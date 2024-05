Colombianos en el Giro de Italia 2024: confirmado el listado oficial de seis 'escarabajos'

Del sábado 4 de mayo al domingo 26 del mismo mes, se lleva a cabo el Giro de Italia 2024, la primera grande de ciclismo de la temporada. Allí, quien se 'roba' las miradas es Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien disputará la 'corsa rosa' por primera vez en su carrera. Sin embargo, en Colombia hay especial atención por los 'escarabajo', que serán seis en total.

A pesar de que en la pre lista de inscritos aparecían siete nombres, hubo una baja de última hora. El Polti Kometa reveló su lista de ocho corredores que irán y no aparece Jhonatan Restrepo. Justamente, 'Pácora' es quien brilla por su ausencia, mientras que los otros fueron elegidos por sus respectivas escuadras, donde cumplirán diferentes labores en carretera.

Colombianos confirmados para el Giro de Italia 2024



Nairo Quintana (Movistar Team).

Fernando Gaviria (Movistar Team).

Einer Rubio (Movistar Team).

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

Esteban Chaves (EF Education EasyPost).

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe).

¿Cómo llegan los ciclistas colombianos al Giro de Italia 2024?

Nairo Quintana (Movistar Team)

En 2024, el boyacense fue cuarto en la contrarreloj y 26 en la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales. Después, se hizo con el puesto 21 en la clasificación general del Tour de Colombia; y, por último, se retiró de la Vuelta a Cataluña y no puedo terminarla, luego de haber sufrida una dura caída. De hecho, no volvió a competir a causa de las heridas que tuvo.

Nairo Quintana (Movistar Team), uno de los ciclistas colombianos que disputa el Giro de Italia 2024 Getty Images

Fernando Gaviria (Movistar Team)

Hasta ahora, el antioqueño fue 108 en el Tour Colombia, donde ganó una etapa y fue segundo en otra. Posteriormente, el UAE Tour fue la prueba donde hizo tres Top 10; mientras que se hizo con la posición número 14 en la Classic Brugge-De Panne. Por último, corrió la Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo, en la que no figuró como esperaba y dejó ciertas dudas.

Fernando Gaviria, ciclista del Movistar. Getty Images.

Einer Rubio (Movistar Team)

El corredor de 26 años fue séptimo en la contrarreloj y noveno en la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales. En la Vuelta a la Comunidad Valencia, terminó de 18 en la clasificación general y 13 en el UAE Tour. Para finalizar, en lo que va de la temporada, fue 13 en la Milán Turín y 14 en la Vuelta a Cataluña. Recordemos que ya sabe lo que es ganar en el Giro.

Einer Rubio, ciclista colombiano, es una de las cartas del Movistar Team para el Giro de Italia 2024 Getty Images

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

El nacido en Paipa dio sus primeros pedalazos del 2024 en el AlUla Tour, firmando dos Top 10, después fue 34 en la Clásica de Almería y estuvo presente en el UAE Tour, donde firmó otros dos Top 10. Por último, corrió el Grand Prix de Denain (77), Bredene Koksijde Classic (no terminó), Classic Brugge-De Panne (7), Gent-Wevelgem in Flanders Fields (no terminó), París Roubaix (76) y Scheldeprijs (24).

Juan Sebastián Molano, ganador de la etapa 12. Mauricio Molano - Periodista

Esteban Chaves (EF Education EasyPost)

El bogotano no pudo defender su título en el Campeonato Nacional, ya que finalizó 27, mientras que en el Tour Colombia se hizo con la octava posición de la clasificación general. Viajó a España, para correr la Vuelta a Cataluña, y culminó de 22; también disputó el Gran Premio Miguel Induraín, siendo 29. En la Vuelta al País Vasco, terminó 16 en la general y, al final, fue en el Tour de los Alpes.

Esteban Chaves (EF Education EasyPost), en medio de la presentación de equipos en la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe)

Su temporada empezó con una medalla de oro en la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional, mientras que fue 28 en la de ruta. Después fue 14 en la Vuelta Ciclista a la Region de Murcia y 126 en la Clásica de Almería. Ya en Portugal, se hizo con un podio, al ser segundo en la general de la Vuelta al Algarve, mientras que fue 37 en la Strade Bianche. En su más reciente salida, no pudo terminar la Tirreno Adriático.