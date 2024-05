¿Cómo le fue a Nairo Quintana en la etapa 5 del Giro de Italia?

Nairo Quintana, poco a poco, se pone a punto. A pesar de que no tuvo la preparación esperada, por el COVID-19 y una lesión en su hombro, está en buen nivel en lo que va del Giro de Italia. No ha perdido tiempo en las jornadas que finalizan al embalaje y, cuando hubo montaña y tuvo que apoyar a Einer Rubio, lo hizo de la mejor manera. El boyacense no ha desentonado y sigue en firme.

Prueba de ello fue lo ocurrido este miércoles 8 de mayo, en el marco de la etapa 5, que se disputó entre Genova y Lucca, y contó con un recorrido de 178 kilómetros. Allí, el ganador fue Benjamin Thomas (Cofidis), luego de que la fuga prosperara y sorprendiera al pelotón. Y es que hubo ascensos muy exigentes, que pusieron en aprietos a varios de los embaladores que están en la carrera.

Nairo Quintana finalizó en el puesto 68, a 11 segundos del vencedor, junto al grupo principal. Esto le permitió mantener las diferencias de tiempo en la clasificación general e incluso ascender una que otra posición, ya que algunos se quedaron. 'El Cóndor' se ubica en el puesto número 32, a seis minutos y 34 segundos del líder, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Había empezado de 34.

Esto ha generado altas expectativas y buenas sensaciones entre sus seguidores. Eso sí, el corredor colombiano siempre fue claro, desde la previa del Giro de Italia, que no luchará el título, ya que el verdadero objetivo es ser gregario de Einer Rubio y, en lo posible, cazar un triunfo de etapa en la tercera semana, tal y como lo expresó en entrevista exclusiva en Caracol Sports, días atrás.

Nairo Quintana (Movistar Team), ciclista colombiano previo a un inicio del Giro de Italia 2024 AFP

Publicidad

¿Cómo le ha ido a Nairo Quintana en el Giro de Italia?

En la etapa 1, el boyacense cedió 57 segundos con relación al vencedor Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), quedando en el puesto 35. Posteriormente, en la segunda jornada, donde apareció la alta montaña, llevó a Einer Rubio y, en el remate, descansó. Eso generó que cruzara la meta de 45, a 5' 21'' de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se impuso en solitario y dando cátedra.

Después llegaron una seguidilla de fracciones para los velocistas. En las etapas 3, 4 y 5, Nairo Quintana siempre arribó junto al pelotón, lo que le permitió mantener el tiempo de seis minutos y 34 segundos en la clasificación general. No obstante, se deberá aguardar por el regreso de los duros ascensos, donde podría haber movimientos interesantes y, allí, su rol será importante.