¿Adrián Ramos sí se va a retirar del fútbol?: el delantero sorprendió con respuesta

Hace unos días, Adrián Ramos había comunicado en su cuenta oficial de Instagram que le ponía fin a su etapa en el América de Cali , donde deja gratos recuerdos y experiencias para siempre.

No obstante, con el pasar de las horas, el impacto fue tan grande, que jugadores como Falcao García y James Rodríguez reaccionaron a la publicación, deseándole éxitos al vallecaucano en sus proyectos a futuro. Todos habían entendido que 'Adriancho' había colgado los guayos.

Sin embargo, parece ser que el mensaje que dejó el delantero en redes eran de despedida para el 'escarlata', donde no continuará más. De todas maneras, esto no significa el fin de su carrera profesional, así como él mismo lo confesó este sábado, en la rueda de prensa previa a la gran final de vuelta en la Copa BetPlay.

"La decisión que se ha tomado, es la de terminar mi etapa con América. Ya esperaremos qué puede pasar en el siguiente mes, si le pongo fin a mi carrera. Pero el equipo ya tomé mi decisión; desde hace un mes se lo había comunicado al entrenador y directivos. Esperemos mañana (domingo) el equipo pueda darle la vuelta y ganar esa primera copa", dijo de manera contundente Adrián Ramos, enfatizando en que, aunque la posibilidad está sobre la mesa, todavía no es un hecho su retiro del fútbol.

Es más, en las últimas horas han 'sonado' con fuerza varios rumores, que relacionan al goleador en la mesa de algunos clubes, interesados en contratarlo. Sin embargo, hasta ahora son solo especulaciones y todavía no hay nada concreto.

Aunque causó mucha confusión el mensaje final, por la manera en la que el goleador relató la noticia, desde el primer momento dejó claro que este era el fin de ciclo con los ‘escarlatas’. No obstante, Adrián en ningún momento aclaró que colgaría los guayos para siempre.

"Quiero agradecerles por estos años de apoyo y cariño, siempre los llevaré en mi corazón. Cierro un círculo en mi etapa como jugador de América de Cali, una fase de mi vida que recordaré por siempre. De no ser por ustedes todo esto no tendría sentido. Me despido siendo el capitán y líder que siempre quiso lo mejor para América y su gente, Dios los bendiga. Siempre en las buenas y en las malas. Y recuerden, americano por siempre”, dijo Adrián Ramos, entre sentidas palabras y mucha emotividad por despedirse de su casa.