A Íñigo Pérez lo 'bombardearon' por no convocar a James Rodríguez: ¿qué respondió?

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, dijo estar "orgulloso" de su equipo tras el empate de este sábado frente al Real Madrid, aseguró que la sensación que le deja el partido es "positiva" y subrayó que, pese a las buenas expectativas, "hay que tener equilibrio entre soñar y atender la realidad" que tienen.

El Rayo, con goles de Unai López, Abdul Mumin e Isi Palazón, empató este sábado en Vallecas en un derbi eléctrico en el que fue ganando 2-0, después fue remontado al 2-3 y acabó igualando el resultado.

"La sensación es positiva y estoy contento, satisfecho y orgulloso de este equipo. Hay que mejorar porque contra equipos importantes, y también contra otros normales de nuestra Liga, mantener la renta es clave para poder tener mas puntos en la clasificación", dijo Íñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"La sensación es buena pero debemos mejorar porque recibimos goles que no deben repetirse. Hoy, cuando hemos ido 2-0 ganando, hemos dejado de ser verticales en la presión, cosa que entrenamos para ello, porque no estamos acostumbrados a correr más despacio a lo ancho del campo. Lo hemos interpretado mal", confesó.

"No puedes contra ningún equipo, y memos contra el Real Madrid, volcarte y perder la cabeza en momentos así. Había que tener calma, pasarnos el balón y tener situaciones ordenadas. Este equipo, si pierdes el balón en una situación inadecuada, te lo hace pagar. Hoy hay que valorar que con 2-3 hemos sido capaces de empatar", manifestó.

El técnico navarro también fue preguntado por una jugada polémica que hubo en los últimos minutos de partido con una patada de Abdul Mumin a Vinicius dentro del área y que el árbitro no consideró que fuera penalti.

"No me gusta mentir y creo que es Mumin el que le da una patada. Siempre intento ser sincero y cuando la he visto he dicho que puede pitarla pero también no. Son jugadas delicadas que con el VAR debes tener un cuidado extremo", comentó.

A falta de tres partidos para concluir la primera vuelta, el Rayo suma 20 puntos, está seis por encima del descenso, y en la Copa del Rey ha accedido a la ronda de dieciseisavos de final.

Me toca poner hielo y desinflamar aunque sueño en grande. Conociéndoles a nivel personal y profesional en la Copa, que nos encanta, y en la Liga, viendo casi medio campeonato, uno se imagina que debemos y podemos hacer más cosas en términos de clasificación. No podemos obviar nuestra realidad ni llenar una mochila de expectativas porque te corta las piernas y te hace pesado. Hay que tener equilibrio entre soñar y atender nuestra realidad", señaló.

Sobre el colombiano James Rodríguez, que no entró en la convocatoria para el derbi, Íñigo Pérez recalcó lo dicho en la previa del encuentro minutos antes del inicio del partido.

"Es un tema que no me corresponde a mi hablar. En este caso no puedo dar información. No puedo decir nada más. Me encantaría porque respeto vuestro trabajo pero no puedo hacerlo", concluyó.