"Para América, con el 3-1 abajo no está perdida la serie contra Nacional; faltan 90"

Con la mira puesta en lo que será la gran final de este domingo, Jorge ‘Polilla’ Da Silva habló en rueda de prensa y, analizando una posible remontada, el entrenador de América advirtió a Nacional, a pesar de ir arriba en el marcador, con un 3-1.

“Nosotros tenemos la posibilidad de jugar en nuestra casa y nuestra gente, con lo que significa eso, tenemos confianza y haremos lo imposible por lograr la victoria. En cuanto a la idea, probablemente vayan a haber variantes; estamos esperando hasta último momento para ver cómo se recupera el grupo, pero somos conscientes que hay que sacar un resultado a favor con una diferencia de más de dos goles”, indicó de entrada el estratega ‘escarlata’.

Sumado a eso, el ‘Polilla’ enfatizó en que todavía siguen con vida y se aferran a sus esperanzas de título: “Para nosotros estar 3-1 abajo no es perdida la serie. Lo hablamos enseguida terminó el parido; lógicamente que fue un golpe duro porque nadie le gusta perder y es una final, pero rescatamos lo positivo. Somos conscientes que no podemos volver a dar esas ventajas. Sin embargo, en los tres goles recibidos tuvimos que ver mucho nosotros porque no defendimos de la manera que lo teníamos que haber hecho”.

*Otras declaraciones del ‘Polilla’ Da Silva:

¿Cómo llega el equipo para la final?

“En el caso de Éder Álvarez Balanta es el más complejo de todos, porque salió con un problema muscular y fueron muy pocas horas las de recuperación entre un partido y el otro. Es difícil que esté. El resto del equipo está en perfectas condiciones. Duván Vergara no tiene ningún inconveniente”.

¿Cómo se encuentra mentalmente América?

“Creo que es un poco de todo, somos conscientes de que vamos abajo del marcador y tenemos que tratar de anotar un gol lo más antes posible. El otro día, en el primer partido, tuvimos dos caras muy diferentes; la del primer tiempo y la del segundo, sin haber cambiado porque mantuvimos los mismos jugadores. Nosotros tuvimos la posibilidad de, a los quince minutos, ponernos 2-0.lamentablemtne no la pudimos concretar”.

¿Cómo plantear ese partido de vuelta?

“La idea es esa, salir con intensidad. Vamos a tener que exponernos porque tenemos que hacer dos goles, así que debemos hacer un partido mucho mejor en lo defensivo porque un gol de Nacional complicaría las cosas, pero la idea es repetir esos primeros quince minutos en Medellín. Ojalá podamos hacerlo los 90”.

¿Cuál es ese mensaje que le da al equipo?

“Desde lo psicológico no hay mucho que hablar porque es una final. Si yo tengo que motivar a un jugador para jugar una final, entonces las cosas no están bien; ellos saben en dónde están, la ilusión del hincha de América. Todos vamos con confianza de que las cosas se pueden revertir. Estamos en deuda con nosotros mismos, pero nosotros somos lo que podemos revertir esto quedan 90 minutos”.