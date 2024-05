Einer Rubio no deja nada al azar en el Giro de Italia: su estrategia en la contrarreloj

A sus 26 años, Einer Rubio está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. En el 2023, fue 11 en la clasificación general del Giro de Italia y ganó una etapa; además, terminó de 16 en la Vuelta a España. Por eso, en 2024, está decidido a hacer algo igual o mejor y así lo está demostrando en la 'corsa rosa', donde sueña con finalizar en el Top 10, tras las 21 etapas de esta carrera.

Por eso, el 'escarabajo' no deja nada al azar. Este sábado 18 de mayo, se disputó la etapa 14, que fue una contrarreloj de 31,2 kilómetros, entre Castiglione delle Stiviere y Desenzano del Garda. Allí, era importante no perder tanto tiempo, con el fin de mantener viva la ilusión de firmar un buen resultado. Y es que la 'crono' no es su especialidad, lo que le pasa 'factura' cuando las realiza.

Pensando en ello, "Einer Rubio, Lorenzo Milesi y Will Barta reconocieron esta mañana (antes del inicio de la fracción que fue a las 6:40 a.m. (Hora de Colombia)) los 31,2 kilómetros de la segunda y crucial contrarreloj (CRI) de la 'corsa rosa', este sábado entre Castiglione delle Stiviere y Desenzano del Garda", informó el Movistar Team, a través de sus redes sociales oficiales, en la cuenta de 'X'.

🇮🇹 #Giroditalia @Einerrubio1, @Lorenzo_Milesi y @willbarta reconocieron esta mañana los 31,2 km de la segunda y crucial CRI de la 'Corsa Rosa', este sábado entre Castiglione delle Stiviere y Desenzano del Garda.



— Movistar Team (@Movistar_Team) May 18, 2024

Dicha publicación estaba acompañada de una serie de fotografías de los protagonistas, dándolo todo arriba de su bicicleta. Pero eso no fue todo y, de paso, la escuadra telefónica informó que "la organización del Giro de Italia está grabando un 'inside' con el campeón del mundo sub-23 (Lorenzo Milesi). Lo pueden disfrutar en sus redes y nuestro Instagram en el transcurso del día".

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio de la contrarreloj (etapa 14) del Giro de Italia 2024 Getty Images

Recordemos que Einer Rubio llegó a esta 'crono', ubicado en la novena posición de la general del Giro de Italia 2024. Su diferencia de tiempo con relación al líder y portador de la 'maglia rosa', Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), era de cinco minutos y 28 segundos. El mejor de los colombianos es Daniel Felipe Martínez, quien es el 'capo' del Bora Hansgrohe, peleando por el podio.