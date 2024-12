James Rodríguez escogió a los dos técnicos que lo ‘consintieron’; sus “padres en el fútbol”

James Rodríguez habló de todo en una entrevista con el diario ‘Marca’, de España, y allí además de referirse a su presente en el Rayo Vallecano en la previa del partido contra el Real Madrid , club en el que supo brillar después del Mundial de Brasil 2014, también decidió hablar de las personas que han marcado para bien su carrera y lo hicieron llegar a un nivel alto de confianza y en la cancha.

El mediocampista colombiano no dudo en hablar de Carlo Ancelotti y José Néstor Pékerman, quienes marcaron su vida deportiva y lo llevaron a tener un rendimiento de estrella mundial.

A James Rodríguez le preguntaron por los técnicos que lo han potenciado y empezó hablando del italiano, quien lo tuvo en tres equipos: Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, y en todos lo tuvo como una de sus figuras.

“Siempre ha sido una persona que me ayudó mucho. Cuando yo llegué al Madrid llegué joven, pensé que iba a ser un proceso mucho más largo en que no iba a jugar, que tenía que esperar más, pero con la ayuda de él pues fue mucho más fácil porque fue el que me puso a jugar”, resaltó.

Carlo Ancelotti y James Rodríguez. Foto: Getty Images.

Pero James Rodríguez no se olvidó del técnico que lo hizo brillar con la Selección Colombia y que lo llevó a dos Mundiales consecutivos.

“Estuve con Ancelotti en el Bayern, en el Everton. Yo creo que, junto con José Pékerman han sido como mis padres en el fútbol”, fue la manera en la que el ‘10’ llamó a los dos entrenadores con los que más ha rendido y le han dado confianza.

Para finalizar y sobre el estratega italiano, actualmente en el Real Madrid, detalló que “te hacía jugar, es porque eras top. Sólo pone a los buenos. No va a poner gente que él piense que no sean buenos. En el trato, de tú a tú en el vestuario, te trata de padre a hijo. Él tiene una gran gestión de vestuario. Gestiona muy bien a sus jugadores, los trata bien y les saca el 100 por ciento”.

En la imagen, James Rodríguez y José Pékerman durante la celebración de un gol. Foto: AFP

Aunque James Rodríguez no se olvidó de un dirigente que también lo trató como un hijo y le dio la oportunidad de fichar por el mejor equipo del mundo, luego de su espectacular Mundial de Brasil 2014, donde terminó como goleador, comando a la Selección Colombia a los cuartos de final y también se quedó con el premio Puskás al mejor gol, por su anotación a Uruguay, en los 'octavos'.

"Buena, siempre me trató muy bien, como un padre. Desde que yo llegué al Madrid hasta el último día que yo me fui", contó sobre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.