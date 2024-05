Esteban Chaves y el 'calvario' de la etapa 1 del Giro de Italia por culpa de Tadej Pogacar

Esteban Chaves (EF Education EasyPost) es uno de los seis ciclistas colombianos que disputan el Giro de Italia 2024. Este sábado 4 de mayo, se corrió la etapa 1 y, allí, sufrió más de la cuenta. Eso sí, gracias a su esfuerzo y a no desfallecer, pudo llegar junto a la mayoría del pelotón. Al final, se hizo con el puesto 18, a 10 segundos del ganador, que fue Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers).

De esa manera y teniendo en cuenta las bonificaciones, el bogotano está a 20 segundos del líder, manteniendo viva la ilusión de algo grande. No obstante, seguir en la pelea no fue una tarea nada fácil. Después de la fracción, 'el Chavito' habló en exclusiva con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports y jefe de deportes, y reveló lo que vivió en la carretera. Fue un poco complicado.

"Fue muy agresivo. Tadej Pogacar arrancó muy fuerte y atacó, eso fue difícil de seguir, tras arrancar su velocidad. Faltando 500 metros, lo alcanzábamos a ver, pero nada, no bastó. Fue un comienzo duro y bastante intenso. Estamos en un solo pie, que no es poco", sentenció Esteban Chaves. Y es que, a pesar de que 'Pogi' no culminó de primero, fue tercero en la jornada, en el embalaje.

Esteban Chaves, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, en el Giro de Italia 2024 Getty Images

Recordemos que, en lo que va de la temporada, Esteban Chaves no pudo defender su título en el Campeonato Nacional, ya que finalizó 27, mientras que en el Tour Colombia se hizo con la octava posición de la clasificación general. Viajó a España, para correr la Vuelta a Cataluña, y culminó de 22; también disputó el Gran Premio Miguel Induraín, siendo 29. Todo esto como preparación.

Publicidad

Para finalizar, estuvo presente en la Vuelta al País Vasco, terminando de 16 en la general, al igual que en el Tour de los Alpes. Esto le permitió llegar en formar al Giro de Italia, donde comparte con Mikkel Frølich Honoré, Andrea Piccolo, Georg Steinhauser, Michael Valgren, Stefan de Bod, Jefferson Alexander Cepeda y Simon Carr. Allí, van por victorias de etapas y no por la general.