Giro de Italia: horario de salida de los colombianos para la contrarreloj de la etapa 14

El Giro de Italia 2024 tendrá este sábado 18 de mayo la segunda contrarreloj individual de la carrera con un recorrido totalmente llano de 31,2 kilómetros, entre las localidades Castiglione delle Stiviere y Desenzano del Garda.

El trazado tendrá dos puntos intermedios en Solferino y Torre de San Martino, antes de que los corredores crucen la meta.

Entre los candidatos a llevarse la etapa de este sábado se encuentra el italiano Filippo Ganna, reconocido como uno de los mejores en contrarreloj a nivel mundial. Además, Tadej Pogacar y el danés Mikkel Bjerg también tienen posibilidades de luchar por la victoria. Otros ciclistas que podrían sorprender son Tobias Foss, Magnus Sheffield y Ben O'Connor.

Cabe recordar, que, esta es la segunda contrarreloj de la 'corsa rosa', la primera se disputó en la etapa 7 y dejó como ganador a Tadej Pogacar, en un recorrido de 40 kilómetros que terminaba en un puerto de montaña.

Horarios de salida de la etapa 14 del Giro de Italia:

6:40 a.m. (Hora de Colombia)

Horarios de salida de la etapa 14 del Giro de Italia:

6:49 a.m. Fernando Gaviria | Movistar Team

7:01 a.m. Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates

8:48 a.m. Nairo Quintana | Movistar Team

9:01 a.m. Esteban Chaves | EF Education Easy-post

9:19 a.m. Einer Rubio | Movistar Team

9:40 a.m. Daniel Martínez | BORA Hansgrohe

Hora y dónde ver la etapa 14 del Giro de Italia 2024

Día: sábado 18 de mayo.

Recorrido: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda (31,2 km.)

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión y portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes ): 6:40 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:40 a.m.