Imprudencia en la contrarreloj del Giro de Italia: una moto y un ciclista, por poco, chocan

Este sábado 18 de mayo, se llevó a cabo una de las etapas más esperadas y determinantes del Giro de Italia 2024 . Entre Castiglione delle Stiviere y Desenzano del Garda y con un recorrido total de 31,2 kilómetros, fue la segunda contrarreloj de esta edición. Allí, las miradas estaban puestas en los favoritos, teniendo en cuenta que se iban a sacar importantes diferencias para la general.

Con el fin de no ceder tanto terreno, lo dieron todo. La velocidad promedio fue de 50 kilómetros por hora, un registro alto y que demostraba la entrega de los corredores. Ahora, al mismo tiempo, era peligroso y así quedó en evidencia en una situación de carrera. El protagonista fue Lorenzo Milesi, del Movistar Team, quien, por poco, choca contra una moto, lo que causó indignación.

"Ay, Dios mío, la escolta técnica; y se tiene que molestar, claro", fueron las palabras con las que Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval informó lo ocurrido. Y es que la motocicleta se abrió mucho en una curva, sin percatarse de que venía el deportista justo detrás. Al respecto, también se pronunció Santiago Botero, campeón del mundo y exciclista profesional, haciendo alusión a su experiencia.

Lorenzo Milesi, ciclista del Movistar Team, en medio de la contrarreloj del Giro de Italia 2024 Getty Images

"Uno de los principios básicos de quienes van en una moto, acompañando, sea transmitiendo o como ayuda técnica, es que antes de la curva, deben mirar por los espejos, en caso tal de que esté un ciclista en esa zona y frenar, para no bloquearle la diagonal o el trazo. Vemos cómo el hombre de la organización se relajó y descuidó y el corredor casi se le va encima", afirmó 'Santi'.

Publicidad

Pero eso no fue todo. 'Goga', en medio de la transmisión de Caracol Sports, sentenció: " No está de paseo, ni fue a la carrera a ver de cerca a los ciclistas, está para hacer el recorrido y que no haya obstáculos, que la gente no se haya salido de la calle, que todo esté perfecto, entonces que venga a estorbar, no es su ejercicio dentro de este evento y tiene que tener cuidado con todo".