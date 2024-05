Jhonatan Narváez contó su táctica para vencer a Tadej Pogacar en el Giro de Italia 2024

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers), primer líder del Giro de Italia tras ganar la primera etapa, destacó que la de este sábado es "una victoria especial" ante el esloveno Tadej Pogacar , a su juicio "el mejor del mundo en subida".

"Ha sido una gran sensación. Sabíamos con el equipo hace un mes que iba a ser un buen final y una buena etapa para mí. He trabajado mucho en ello. He conseguido seguir al mejor del mundo en subida. Ha sido muy duro. Hoy es una victoria especial", dijo el ecuatoriano en declaraciones que difunde su equipo.

Sobre su pelea con el gran favorito, Pogacar, Narváez señaló: "¡Todavía me duele! Ha sido muy duro. Al final lo he conseguido. Creo que (Pogacar) se fue demasiado largo, 200 metros después de una etapa muy dura. Yo hice un sprint más corto y al final me llevé la victoria", agregó.

Jhonatan Narváez, primer líder del Giro de Italia 2024. /AFP

"Para mí es increíble. Ayer estuve hablando con los directores deportivos. No hay muchas oportunidades en una gran vuelta de conseguir la maglia rosa el primer día: hay sprints colectivos, contrarreloj y diferentes etapas. Hoy ha sido una buena oportunidad", subrayó.

El cundinamarqués Daniel Felipe Martínez fue el mejor colombiano del día y se mantiene en la pelea entre los favoritos al podio. El hombre del BORA-Hansgrohe se ubica en la casilla número 13 de la general.

Clasificación general del Giro de Italia 2024, tras la etapa 1

1. Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers) - 3h 14' 13''

2. Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) - a 3''

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - a 6''

4. Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondile Team) - a 16''

5. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) - a 17''

6. Nicola Conci (Alpecin Deceuninck) - a 18''

7. Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck) - a 20''

8. Mauri Vansevenant (Soudal Quick Step) - a 20''

9. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - a 20''

10. Attila Valter (Team Visma Lease a Bike) - a 20''