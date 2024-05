Valentin Paret Peintre y el emotivo abrazo con Aurelien, su compañero y hermano, en el Giro

El francés Valentin Paret-Peintre (Decathlon), ganador de la décima etapa del Giro de Italia en la cima de Bocca de la Selva, no encontraba palabras en meta para explicar sus sentimientos, ya que había estrenado su palmarés profesional a lo grande, en solitario, en una prueba del World Tour.

"No puedo describir lo que siento ahora, es simplemente. Vine al Giro para conseguir un buen resultado en una etapa, y.. ¿por qué no ganar? Ahora tengo una victoria de etapa, para mi la primera victoria profesional. No lo puedo creer", dijo en meta el ciclista de Annemasse.

Valentin Paret-Peintre, hermano de Aurelien, compañero de equipo y ganador de una etapa del Giro en 2023, admitió que su compatriota Romain Bardet, segundo clasificado, era alguien a quien admiraba hace unos años, lo que hace aún más especial haberlo derrotado. "Es cierto, lo veía cuando era joven, cuando subió al podio del Tour de Francia. Soñé con verlo hoy, luché con él y lo vencí", dijo.

Publicidad

Paret Peintre atacó a 3 km de meta, alcanzó al esloveno Tratnik, que marchaba escapado y se marchó solo hasta la llegada.

"Los últimos 4 km fueron los más difíciles y dije. OK, si quiero atacar, tiene que ser a falta de 4 km, así que estaba esperando y esperando. Salté en la última subida y cuando vi los últimos 3 ya lo dí todo a fondo", concluyó.

Valentin Paret Peintre, ciclista del Decathlon AG2R La Mondiale. Giro de Italia.

Publicidad

Las victorias del Decathlon AG2R La Mondiale en el 2024: