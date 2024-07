¿Por qué Colombia no volvió a ganar las Grandes Vueltas del ciclismo mundial?

El colombiano Luis Fernando Saldarriaga, entrenador de ciclismo, exdirector deportivo y mánager de diversos equipos, condecorado por su aportación al deporte con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, otorgada por la Cámara de Representantes de Colombia, destacó durante la disputa del Tour de Francia la superioridad absoluta del esloveno Tadej Pogacar" type="text/html" data-cms-ai="0">Tadej Pogacar y lamentó las "horas bajas" que vive el ciclismo de su país.

En una conversación con EFE, Saldarriaga analizó la superioridad del maillot amarillo del Tour de Francia y virtual vencedor a falta de una sola etapa, el esloveno Tadej Pogacar.

"Ha sido un Tour dominado por Pogacar, por su calidad y porque trajo un excelente equipo de alta inversión que le ha puesto también en un buen posicionamiento. Ha estado muy cerca de él y ha podido hacer sus ataques, entendiendo que es superior a todos en este momento, que ni siquiera el Giro de Italia le ha pasado factura", explicó el técnico.

Según explica Saldarriaga, Pogacar "tiene una calidad extrema, mueve fisiológicamente vatios por encima de 6.8 por kilo, cuando generalmente el estándar de excelencia estaba en 6.5, 6.4. Ya hay que pensar en otro tipo de preparación, otra metodología y creo que hace con sus rivales lo que quiere".

Publicidad

En Colombia los directivos ineptos no vieron la crisis

Respecto a la actuación de los ciclistas colombianos, Saldarriaga se manifestó en referencia a las consecuencias de una crisis que no se tuvo en cuenta con antelación. En la general del Tour, Santiago Buitrago es el primer colombiano, undécimo, mientras que Egan Bernal ocupa la plaza 23.

"Hace tiempo dijimos que venía una etapa difícil que las directivos ineptos no quisieron considerar. No se ha cambiado el modelo, la estructura, la metodología, la didáctica misma del deporte y no se han generado ideas que redunden en crear un Centro Nacional de ciclismo, un Centro Nacional de desarrollo e investigación orientado al ciclismo, explica", señaló.

Publicidad

El retorno de Egan Bernal a la alta competición después del accidente que sufrió en enero de 2022 se esperaba con ilusión en la afición colombiana, pero los resultados no llegan, están lejos de aquellos de los éxitos en Tour y Giro.

"Dependíamos mucho de Egan Bernal porque era el referente hasta el accidente. Egan ha mejorado, pero le está costando volver a su nivel. Pensar en que estuviese entre los 3 primeros de este Tour era muy difícil. Ilusiona el hecho de que está ya compitiendo, que haya superado sus dolencias, pero hay que ser objetivo, y en este momento no está al nivel que se requiere para un Tour de Francia", comentó.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en acción de carrera del Tour de Francia 2024 Getty Images

Respecto a Santiago Buitrago reflejó que "ha hecho una carrera inteligente, pero no tiene las piernas para estar entre los 3 primeros en este momento. Estamos en una crisis".

También comentó Saldarriaga el Tour del belga Remco Evenepoel, tercero de la general.

Publicidad

"Había dudas con Remco por el hecho de que no tenia un equipo para pruebas por etapas, sino para clásicas. Ese modelo ha cambiado en la estructura del equipo, que decidió que Remco debería enfocarse en carreras de 3 semanas", destacó.

"La alta montaña para Remco", continuó Saldarriaga, "tiene sus inconvenientes, sobre todo cuando los porcentajes son superiores al 10, 12%. Ahora ha bajado de peso, pero el asunto es que tenga equilibrio entre la crono y la montaña, porque a veces por generar un poco menos de peso se pierde un poquito más de consistencia en la crono".

Publicidad

Considera el técnico colombiano que Remco "está superando esa etapa y va a terminar en el podio sin tener un súper equipo".

"Landa trata de soportarlo en el posicionamiento y darle jerarquía, probablemente lo logrará en 2 años con poco más de trabajo orientado hacia la parte específica. Se podría pensar en un corredor para estar en el podio, pero para ganar el Tour es difícil estando Pogacar", concluyó.