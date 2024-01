Reconocido ciclista del WorldTour se baja del Giro de Italia y aumenta la ilusión de Nairo Quintana

La temporada 2024 del WorldTour comenzará el próximo 16 de enero cuando se dispute la primera etapa del Tour Down Under, en territorio australiano. Sin embargo, el esloveno Primoz Roglic, uno de los ciclistas con mayor reconocimiento de los últimos años no estará tomando de la partida con el equipo Bora-Hansgrohe.

Pero más allá de esto, lo cierto es que este ciclista, quien es el vigente campeón del Giro de Italia , parece que ya tiene trazado la primera parte de su calendario de competencias para este año.

Y así lo dio a conocer el medio especializado 'Global Cycling Network' en un artículo que compartió este lunes 8 de enero.

"Se espera que Roglic debute con el Bora-Hansgrohe en la París-Niza, que se realizará en el mes de marzo", se puede leer en la primera parte del escrito.

Luego, se agrega: "El resto de la carreras que disputará serán para preparar su participación en el Tour de Francia de este año. Por eso, competirá en la Vuelta al País Vasco y el Critérium del Dauphiné".

De esta manera, se confirma que Roglic no estará luchando por defender el título del Giro de Italia y eso le abre aún más las posibilidades al colombiano Nairo Quintana, quien sí estará presente en la 'corsa rosa' con el Movistar Team.

Por otro lado, en el artículo del medio previamente citado también se habla de la segunda parte del calendario de carreras de Roglic.

"La decisión de las competencias que disputará en el segundo semestre del 2024 pasara por lo que suceda con los Juegos Olímpicos y su estado de forma después de afrontar el Tour de Francia", se añade.

¿Primoz Roglic ha ganando alguna de las carreras que disputará en el primer semestre de 2024?

Sí, este ciclista esloveno, de 34 años de edad, ha salido victorioso de varias de las carreras que disputará en la primera parte de este año.

Por ejemplo, en 2022 ganó el Critérium del Dauphiné , en 2018 y 2021 triunfó en la Vuelta al País Vasco y hace dos años subió a lo más alto del podio de la París-Niza.

Eso sí, en el Tour de Francia aún no se ha consagrado, pues su mejor desempeño deportivo fue en 2020 al quedar en la segunda posición de la clasificación general.

