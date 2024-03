Remco Evenepoel explicó por qué la París Niza "es la semana más importante de la temporada"

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), uno de los grandes favoritos de la París Niza que se disputa hasta el próximo domingo, considera que esta semana de competición en la carrera del sol es la más importante de su campaña de primavera, ya que conocerá algunas carreteras del Tour de Francia y podrá supervisar algunas etapas.

"Esta semana es la más importante de mi campaña de primavera. Descubrir las carreteras que se utilizarán en el Tour de Francia y hacer un reconocimiento de las últimas etapas que tendremos en julio tras la conclusión de la París Niza son elementos importantes que pueden marcar la diferencia más adelante", señaló el excampeón mundial en la salida de la segunda etapa de la París Niza.

Se trata de la primera carrera por etapas de Evenepoel en Francia como profesional, y que le servirá como banco de pruebas para su debut en el Tour.

"La París Niza es mi primera carrera por etapas en Francia desde el Trophée Morbihan, que gané como junior en 2018, por lo que me hace muy feliz estar aquí después de todo este tiempo. Siempre he seguido esta carrera desde muy joven y conozco a casi todos los ganadores de esta prueba. Lo que he podido notar en todos estos años viéndola por televisión es que es una de las pruebas más duras de la primavera y hay que estar a un nivel muy alto para luchar por la victoria", explicó.

Ante la contrarreloj por equipos de este martes en Auxerre, el ciclista de Aalst, de 24 años, mostró su optimismo, aunque hubiera preferido un recorrido más montañoso.

"Me hubiera encantado tener la contrarreloj individual en el Col d'Èze, que es una subida emblemática, ya que habría sido similar a la última etapa del Tour de Francia, pero incluso en su ausencia, me gusta el recorrido", apuntó.

Evenepoel también incidió en que "tener una contrarreloj por equipos es genial" y en que le gusta "cuando una carrera incluye esta disciplina" .

"Las etapas del fin de semana también son muy interesantes y estoy seguro de que esas subidas serán un gran espectáculo para todos los que las vean. El recorrido aquí ha cambiado a lo largo de los años y me gusta cómo evolucionó hasta llegar a lo que tenemos hoy en día", concluyó.