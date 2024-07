Etapa 18 del Tour de Francia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

La 18ª etapa del Tour de Francia, el jueves entre Gap y Barcelonnette (este) ofrece un escenario idílico para regocijo de la vista tanto para corredores como para espectadores. Recuerde que esta jornada la puede disfrutar por la pantalla HD2 y el portal www.caracolsports.com, desde las 6:30 de la mañana y a las 8:00 a.m. estaremos en la señal principal de Caracol Televisión.

En el plano deportivo, el día promete emoción, con cinco puertos catalogados a lo largo de los 179 km de recorrido (con 3.100 m de desnivel), y desde poco después de la salida espera el col du Festre (3,9 km al 6,3%).

"Es de nuevo una etapa para aventureros, sabiendo que a los mejores escaladores debería irles mejor. Los esprínteres no tienen ninguna posibilidad", explicó Thierry Gouvenou, el arquitecto del recorrido.

Esa región de Altos-Alpes y los Alpes de Alta Provenza, con el lago Serre-Ponçon, promete ser un regalo para los ojos.

"En términos de paisajes es mi etapa preferida, una auténtica postal", apunta Thierry Gouvenou.

Etapa 18 del Tour de Francia

Día: jueves 18 de julio.

Recorrido: Gap - Barcelonnette (179,5 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Perfil y altimetría de la etapa 18 del Tour de Francia. PCS

Una de las peleas más emocionantes que se está viviendo en la recta final del Tour de Francia es la lucha por la camiseta verde entre Biniam Girmay y Jasper Philipsen. En esta oportunidad, la meta volante está en el kilómetros 84 y después de dos puertos. Estos dos hombres deberán meterse a la fuga, en caso de querer conseguir los puntos.

Es la última jornada antes de la llegada de la alta montaña al Tour de Francia y por esto, se espera que la victoria se defina entre la fuga y de corredores con características de la clasicómanos. Mathieu van der Poel, Matej Mohoric, Wout van Aert pueden ser algunos de los hombres protagonistas, teniendo en cuenta que ninguno de los tres ha podido celebrar en esta edición de la 'Grande Boucle'.