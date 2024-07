Etapa 6 del Tour de Francia 2024: resumen, caídas, sorpresas y un final de foto finish

Volvió la tranquilidad en los últimos 25 kilómetros de la etapa 6 del Tour de Francia , tras los fuertes vientos y algunas caídas. Eso sí, todo el mundo con las orejas tiesas para evitar bromas pesadas. Tomaba forma la previsión lógica de desenlace al esprint. Además, acompañaba el sol con Dijon, la ciudad famosa por su mostaza, condimento clave en su gastronomía, normalmente regada con un buen borgoña.

Como viene siendo habitual en este Tour de Francia, ningún equipo impone su tren de lanzamiento . Astana, con 5 hombres, aproximó a Cavendish, pero el "plusmarquista" de victorias no llegó a disputar. El Uno X praparó el terreno para Kristoff, el Alpecin confiaba en Philipsen, y hasta Van Aert se buscó la vida para pescar la victoria.

Nadie, o pocos, contaban con Dylan Groenewegen, un esprinter agazapado en los últimos tiempos, pero todavía con piernas explosivas. Pero el ciclista de Amsterdam volvió por sus fueros, controló los movimientos de Philipsen y a 50 metros lanzó su ataque. Llegó a tiempo, por centímetros, para meter la rueda y llevarse la sexta etapa en el Tour de Francia 2024 y la número 75 de su carrera deportiva.

Groenewegen, protagonista directo del grave accidente de Fabio Jakobsen en un esprint de la Vuelta a Polonia en 2020, tuvo de luchar contra tremendas acusaciones y una sanción de 9 meses sin correr. El tiempo fue borrando el recuerdo. Este año ha ganado 5 carreras, entre ellas la general de la Vuelta a la Comunitat Valenciana en el estreno de la temporada.

Foto finish en la etapa 6 del Tour de Francia 2024 AFP

Publicidad

"Desde 2022 llevaba persiguiendo la victoria, me resulta increíble, además, con este maillot de campeón de Países Bajos. Apenas lo he podido celebrar. Estuve decepcionado, pero esta victoria me cambia el ánimo", dijo Groenewegen en meta.

Este viernes cita con la primera contrarreloj con el recorrido de 25,3 km entre Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin pasando por los viñedos de Borgoña. Un duelo "gran reserva" entre los favoritos en la jornada que marcará la primera semana del Tour de Francia. Una crono exigente con la Cota de Curtil Vergy a mitad del trayecto (1,6 km al 6,1). Fuerza y técnica a partes iguales.