Jonas Vingegaard no baja los brazos y no se rinde: "Buscaré el tercer Tour de Francia"

El danés Jonas Vingegaard , segundo de l Tour de Francia de 2024 aseguró que no está decepcionado porque afrontó la carrera mes y medio después de haber sufrido una dura caída, y aseguró que regresará al año que viene para tratar de recuperar la corona.

"En otras circunstancias estaría decepcionado, pero con todo lo que he pasado, con la caída que sufrí, no puedo estarlo. Mi preparación no ha sido la mejor, pero pese a todo he estado a un nivel alto. Hubiera preferido ganar, pero hay que reconocer que Tadej (Pogacar) lo ha merecido", indicó.

"Me gustaría regresar para intentar ganar el Tour, es mi carrera preferida, tiene algo particular, me gustaría volver y ganar. El jersey amarillo es lo más hermoso, estoy muy orgulloso de haber ganado dos, pero quiero un tercero", agregó el ciclista danés, que estuvo más de un mes hospitalizado tras haberse caído en abril pasado en la Vuelta al País Vasco.

Jonas Vingegaard, ciclista danés. Tim de Waele/Getty Images

Vingegaard explicó las lágrimas que dejó escapar tras la etapa de Isola 2.000, cuando dijo adiós a sus opciones de ganar su tercer Tour consecutivo.

Publicidad

"Tuve una mala jornada y llegué totalmente vacío a la meta. En ese momento se me vinieron a la mente los últimos meses, todo lo que he superado y me emocioné", aseguró el corredor, que se derrumbó en brazos de su esposa ese día.