Jonas Vingegaard respondió las críticas de Pogacar y Evenepoel en el Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard , ganador de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, aseguró que en la novena etapa de este domingo su objetivo era "no perder tiempo", por lo que justificó que no colaborara en las escapadas.

"No pensamos en tirar en las escapadas, era mejor para nosotros recuperar a más compañeros por si había algún imprevisto. Nuestro objetivo de esta etapa era no perder tiempo y por eso era mejor esperar", señaló el ciclista del Visma, que pinchó dos veces pero logró entrar en el grupo de los favoritos.

Vingegaard reconoció que el esloveno Tadej Pogacar, líder de la general, "se adapta mejor a este terreno" con caminos sin asfaltar y que por eso "se distanció en varios momentos".

"Pero estoy satisfecho de haber podido alcanzarle y de no haber perdido tiempo en esta jornada que era peligrosa para mi", comentó.

Publicidad

El danés se mostró satisfecho con el resultado conseguido en esta primera semana, que afrontó sin una preparación idónea tras la caída que sufrió en la pasada Vuelta al País Vasco que le mantuvo 33 días hospitalizado y una semana en cuidados intensivos.

Vingegaard no se mostró muy contento con la inclusión en el recorrido del Tour de sectores sin asfaltar. "Me parece que no pintan nada en el Tour de Francia, es un riesgo innecesario", señaló.

Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard en la etapa 9 del Tour de Francia. Pool/Getty Images

Publicidad

Táctica conservadora

Vingegaard llegó al Tour con una consigna clara: superar las primeras jornadas con el mínimo de coste en tiempo para ir recobrando en carretera la forma que no pudo tener a causa de la caída en el País Vasco.

Y, por ahora, está logrando su objetivo ya que ha conseguido seguir la rueda de Pogacar en todos los duelos importantes. Tanto en la media montaña, como fue en la subida a San Luca en la segunda etapa, como en la alta, en la cima del Galibier, donde solo se dejó una decena de segundos.

La renta de 1.15 con Pogacar proceden del descenso del Galibier, donde la aprensión a las bajadas tras su accidente en el País Vasco todavía fue palpable, y en la contrarreloj, donde demostró que aun no está en su mejor momento de forma.

En el equipo Visma confían en que con el paso de los días su campeón pueda ir mejorando y que queda mucho terreno por delante para atacar a Pogacar.

Publicidad

El esloveno aparece más crispado porque le gustaría tener una renta mayor antes de que el hombre que le arrebató los dos últimos Tours vuelva más fuerte.

El danés ha superado con nota el primer tercio de la carrera. La caída sufrida le dejaba, para muchos, fuera de la lucha por el podio, pero tras nueve etapas se ha posicionado como el principal rival de Pogacar junto con el belga Evenepoel.

Publicidad

A medida que los días avanzan, la sombra del mejor Vingegaard comienza a planear sobre la caravana del Tour.

Su compatriota Michael Rasmussen, que ahora sigue el Tour como comentarista de medios de su país, considera que la renta que ha perdido no es suficiente para descartarle de la lucha por el Tour.

Recuerda que el año pasado barrió a Pogacar en una contrarreloj similar a la que cerrará esta edición en Niza, por lo que cree el que será el esloveno el que tendrá que seguir atacando para llegar a esa cita con más renta.