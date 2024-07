Tadej Pogacar, criticado por su estilo de correr: un campeón de Tour de Francia, lo atacó

Vencedor del Tour de Francia en 2010, el luxemburgués Andy Schleck invita a Tadej Pogacar a frenar sus ardores atacantes ante Jonas Vingegaard, al que señala, en una entrevista con la AFP, como el favorito a la victoria final, la víspera de subir los Pirineos.

"Pogacar es el mejor corredor del mundo, pero Vingegaard es el mejor corredor del Tour de Francia, y ganará más (Tours) que él", apunta el excorredor de 39 años, que en 2010 se había impuesto en el Tourmalet, un puerto que aparece en el programa del sábado.

Tadej Pogacar ya ha atacado seis veces desde el inicio del Tour. ¿Son demasiadas?

"Me encanta su forma de correr. Es alguien que se aburre cuando hay una etapa llana. ¡El jueves, tenía ganas de esprintar con los Van Aert y compañía! Pero ha venido para ganar el Tour. Y no estoy seguro de que haya elegido la táctica adecuada. No le corresponde a él abrir la carrera. Le toca al Visma rodar para tratar de cambiar la clasificación. Pogacar puede conformarse con seguirlo. Está en un cómodo sillón. Pero se comporta como si estuviese nervioso".

¿Se ha creado una suerte de complejo respecto a Vingegaard porque el danés le ganó las dos últimas ediciones del Tour?

"En Lioran, sufrió un golpe moral. Aunque diga que no le afecta, permanece en su cabeza. Se le nota con demasiadas ganas de ganar el máximo de tiempo antes de la montaña. Quizá ha alcanzado su pico de forma. ¿Puede mantenerlo ocho días más? Es una gran incógnita, mientras que la tercera semana es la más dura que jamás he visto en la historia del Tour. Tampoco estoy convencido de la táctica de su equipo. Si el sábado, el UAE sigue rodando en el Tourmalet para eliminar el 80% del pelotón, entonces ya no entiendo nada del ciclismo moderno".

Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, favoritos a ganar el Tour de Francia 2024 AFP

¿Le está sorprendiendo Vingegaard?

"No tanto. Un equipo como el Visma no va a tomar nunca el riesgo que quemar a un corredor de su valor. Es un seis estrellas, y si hubieran tenido la menor duda después de sus lesiones, no lo habrían convocado. Ellos sabían que estaría fuerte".

En todo caso, podría pagar su falta de preparación.

"En mi opinión, su mal día, si lo ha tenido, ya ha pasado".

¿Vingegaard ganará el Tour en su opinión?

"Creo que lo va a ganar, sí. Para mí es el favorito y vamos a tener un escenario similar al de los dos últimos años. Ok, Pogacar es el mejor corredor del mundo, claramente. Ha ganado el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja, la Amstel. Aún no ha ganado la Milán San Remo pero la ganará. Y estoy seguro de que puede ganar también la París-Roubaix. Pero Vingegaard es el mejor corredor del Tour de Francia y ganará más (Tours) que Pogacar".