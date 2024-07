Tadej Pogacar retó a Jonas Vingegaard en el Tour de Francia: fuertes declaraciones

El esloveno Tadej Pogacar minimizó la derrota sufrida este miércoles contra el danés Jonas Vingegaard en el Tour de Francia y se mostró satisfecho de afrontar este fin de semana los Pirineos con el maillot amarillo y ventaja de 1.14: "Es él quien tiene que atacar".

"Veremos lo que pasa en Pirineos, yo tengo bastante confianza porque tengo el maillot amarillo y cierta ventaja en la general. Es él quien tiene que atacar, no yo", señaló el esloveno al término de la duodécima etapa.

Pogacar aseguró que analizó la jornada de este miércoles, en la que tras distanciar a Vingegaard en el ascenso al Puy Mary vio cómo el danés le atrapaba en la siguiente subida, el puerto de Pertus, antes de derrotarle en el esprint final en meta.

"Creo que yo hice más esfuerzos durante la jornada y él estuvo más cómodo. Yo tuve un buen día, pero él tuvo uno de los mejores de su carrera", manifestó el ciclista del UAE.

Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en la etapa 11 del Tour de Francia 2024. Tim de Waele/Getty Images

El español Juan Ayuso confirmó que este miércoles no se sintió bien en la etapa del macizo central del Tour de Francia en la que perdió 4.39, señaló que su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogacar, "se encuentra muy bien" y que en las etapas pirenaicas del fin de semana intentarán sentenciar la carrera.

"El macizo central tiene estas cosas. No me encontraba bien y en esta carrera cuando te falta una migaja lo pagas mucho y más en un recorrido tan exigente. Pero estoy tranquilo porque sé de dónde me ha venido y como resolverlo", señaló el ciclista del UAE, que ahora es noveno de la general a 7.09 de Pogacar.

Ayuso afirmó estar dispuesto a hacer lo que le pida su equipo, dijo que están aquí "para ganar el Tour" y que su líder está en buenas condiciones para hacerlo.

"Parece que este miércoles salimos derrotados y en realidad solo perdimos un segundo. En los Pirineos vamos a buscar hacer lo mismo que hicimos en el Galibier y tratar de sentenciar la carrera", indicó.

El español aseguró que sus ambiciones personales en la carrera estarán a merced de lo que necesite Pogacar, pero no descarta tener algo de libertad.

"Sería un sueño poder ganar una etapa, depende mucho de lo que me pida el equipo y de las situaciones de carrera que se presenten", dijo.

Juan Ayuso (UAE Team Emirates), ciclista español de 21 años, confirmado para el Tour de Francia AFP