Tadej Pogacar y una sorprendente confesión sobre la etapa 19 del Tour de Francia

Tadej Pogacar logró su carta victoria en el Tour de Francia 2024 y sentenció la carrera y el título a su favor. Jonas Vingegaard no respondió a su ataque en la etapa 19 y se tendrá que conformar con la segunda plaza. Tan pronto terminó la jornada, el esloveno hizo una sorprendente confesión.

En atención a la prensa el líder del UAE Team Emirates reveló que le tenía temor a un puerto de esa fracción. “Ésta era la etapa reina de este Tour de Francia. Ahora puedo confirmar que la Bonette es una subida que da mucho miedo. Es genial en el entrenamiento, porque puedes saltarte el último kilómetro, pero en una carrera… Pero estoy súper feliz de tener buenas piernas”, dijo de entrada el esloveno.

Y es que la victoria de Pogacar no fue producto de la casualidad o un capricho de sus sensaciones sobre a bicicleta, simplemente se trata de trabajo y dedicación. “En medio del Giro y el Tour entrené aquí durante un mes. Fue un período difícil. No fueron días fáciles porque había que subir hasta aquí una y otra vez. Entonces conocía muy bien la subida. Durante el campo de entrenamiento ya había hablado con mis compañeros de equipo cómo queríamos correr ese día y lo hicimos exactamente como dijimos. Fue absolutamente perfecto”, añadió el pedalista de 25 años.

Acto seguido, 'Pogy' siempre tuco en cuenta que Vingegaard podía intentar doblegarlo en esa subida. “Sí, llevamos un buen ritmo en la Bonette. Inicialmente pensé que Jonas lo intentaría allí. Pero vimos que también iban muy rápido delante, así que creo que su principal objetivo era ganar la etapa. Pero lo acepté”.

Publicidad

Por último, el esloveno contó que no se encontraba del todo bien para el remate final, pero que al ver tan cerca la meta, no desistió y fue por el triunfo. “Estaba un poco vacío en los últimos dos kilómetros. Cuando recogí a Carapaz y Simon Yates, ya estaba al límite. Pero cuando vi que Matteo también estaba perdiendo terreno, seguí adelante. Intenté acelerar cuando lo pasé. Eso me cortó un poco las piernas, así que pensé: tal vez él regrese y gane el sprint. Estuvo muy fuerte hoy. Felicitaciones a Matteo y a todos los chicos de la fuga. Eran muy fuertes”, concluyó.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Dario Belingheri/Getty Images