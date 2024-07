Tour de Francia: así quedaron las diferencias entre favoritos, tras la segunda semana

El Tour de Francia 2024 quedó casi decidido en Plateau de Beille, final de la 15ª etapa, una jornada pirenaica con cuatro puertos de primera antes de la ascensión final. El esfuerzo de Visma-Lease a Bike para endurecer la carrera fue aprovechado por Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien atacó a Jonas Vingegaard a poco más de 5 kilómetros de la meta. Las diferencias en la meta reflejaron la dureza de esta etapa y las precedentes, con Pogacar ampliando su renta al frente de la general a 3’09” sobre Vingegaard y 5’19” sobre Remco Evenepoel. Este lunes habrá un día de descanso, momento para reflexionar sobre si esta Grande Boucle está resuelta.

154 corredores tomaron la salida en la 15ª etapa del Tour de Francia 2024, cubriendo 197,7 kilómetros entre Loudenvielle y Plateau de Beille. La ascensión al Col de Peyresourde (1ª) generó múltiples ataques que no prosperaron, con David Gaudu coronando primero, pero siendo neutralizado tras el descenso. Bob Jungels inició una serie de ataques en el kilómetro 21 que se prolongaron hasta la cima del Col de Menté (1ª), coronado por Javier Romo con 16 corredores más, con 1’35” de ventaja sobre el pelotón. Biniam Girmay, involucrado en las ofensivas, pasó primero por Marignac pero fue relegado por un sprint irregular a favor de Michael Matthews. Girmay aseguró vestir el maillot verde al menos hasta el miércoles.

La escapada del día incluyó a 17 ciclistas: Simon Yates, Laurens de Plus, Jai Hindley, Bob Jungels, Matteo Sobrero, Lenny Martinez, Richard Carapaz, Ben Healy, Jakob Fuglsang, Guillaume Martin, Enric Mas, Alex Aranburu, Javier Romo, Louis Meintjes, Oscar Onley, Magnus Cort y Tobias Halland Johannessen. Coronaron el Col de Portet-d’Aspet con Johannessen primero, mientras Meintjes quedó fuera por un problema mecánico. A 73 kilómetros de meta, la fuga se dividió, y De Plus, Hindley, Jungels, Sobrero, Healy, Mas y Romo se adelantaron. Durante la ascensión al Col d’Agnes, Jungels, Sobrero, Healy y Romo cedieron, mientras Carapaz regresó a la cabeza. De Plus coronó primero, con el grupo principal a 3’05”.

En el Port de Lers, Johannessen se unió a la cabeza. Un ataque de Vingegaard a 11 kilómetros de meta dejó solo a Pogacar siguiéndolo. A 9 kilómetros de la cima, rebasaron a Mas y Carapaz. Vingegaard lideró hasta que Pogacar atacó a 5,4 de la cima. Pogacar voló hacia la meta, infligiendo diferencias notorias y prácticamente sentenciando el Tour a su favor, con 1’08” sobre Vingegaard y 2’51” sobre Evenepoel, extendiendo su ventaja en la general.

Tadej Pogacar, ganador de la etapa 15. Dario Belingheri/Getty Images

Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 15

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 61h 56' 24"

2. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - a 3' 09"

3. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) - a 5' 19"

4. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - a 10' 54"

5. Mikel Landa (Soudal Quick Step) - a 11' 21"

6. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 11' 27"

7. Adam Yates (UAE Team Emirates) - a 13' 38"

8. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 15' 48"

9. Derek Gee (Israel Premier Tech) - a 16' 12"

10. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 16' 32"

21. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 57' 12"

55. Harold Tejada (Astana Qazaqstan) - 2h28'45"

148. Fernando Gaviria (Movistar Team) - a 4h09'33"