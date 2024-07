Tour de Francia, EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, HOY, por Caracol Sports: vea la etapa 10

Con los cuatro favoritos en los cuatro primeros puestos, el interés permanece intacto en el Tour de Francia 2024 . Se vivió una primera semana espectacular y los aficionados salivan mirando con lo que hay por delante, en especial con el duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard .

Fueron nueve días que dejaron varias noticias, como el mano a mano por la clasificación general desde el arranque; así como el récord de Mark Cavendish (35 victorias de etapa) ; y la sonrisa de Biniam Girmay, quien se mostró orgulloso de ser el "primer corredor negro africano" en ganar en la 'Grande Boucle'.

Pero eso ya quedó atrás. Ahora, el pelotón regresa al asfalto en una etapa sin complicaciones reseñables rumbo a Saint-Amand-Montrond, la localidad natal de Julian Alaphilippe. Razón por la que se espera un final para los embaladores, en el que Fernando Gaviria sueña con ser protagonista.

De esa manera, lo invitamos a que se conecte con Caracol Sports porque, como es habitual, le llevaremos cada detalle de esta apasionante carrera, que es la segunda grande del año. Allí, estará acompañado de un equipo de lujo y expertos, los cuales harán de la transmisión algo único.

Biniam Girmay y Fernando Gaviria, favoritos a ganar en la etapa 10 del Tour de Francia 2024 Getty Images

