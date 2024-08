Wout van Aert y la insólita confusión que evitó que ganara en la etapa 5 de Vuelta a España

Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike) consolidó su liderato de la clasificación por puntos en la llegada de Sevilla, en la que reconoció que no vio con claridad la línea de meta y esa confusión le privó de lograr su segunda victoria de etapa, en la edición 79 de la Vuelta a España .

"Creo que tenía la victoria en mis manos y lancé la bicicleta demasiado pronto. Las sombras me han confundido porque creía que había visto la meta", explicó.

Sobre lo poco que le faltó para batir al checo Pavel Bittner (dsm Firmenich), el belga reconoció que se lamentó al comprobar la foto de llegada.

"He visto lo cerca que he estado en foto finish, y creo que mi confusión puede haber marcado la diferencia", afirmó.

Wout van Aert (Visma Lease a Bike) quedó segundo en la etapa 6 de la Vuelta a España 2024 AFP

¿Cómo fue el embalaje en la etapa 5 de la Vuelta a España 2024?

Jon Aberasturi (Euskaltel Euskadi) intentó en Sevilla repetir la tercera posición que logró en la etapa de Castelo Branco (Portugal) pero se quedó muy lejos de lograr su objetivo.

"Ha sido un esprint 'súper rápido'. En el momento en el que he intentado pasar me he quedado cerrado y no he podido conseguirlo", dijo.

"Mi intención era arrancar desde lejos, pero en el momento que iba a hacerlo no he podido", comentó.

"A un kilómetro y pico se ha acelerado mucho y a partir de ese momento era muy difícil avanzar posiciones", explicó el alavés.