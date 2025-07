Hugo Rodallega calificó de “injusta” la falta de oportunidades en la Selección Colombia

A sus 39 años, Hugo Rodallega atraviesa uno de los momentos más memorables de su carrera futbolística. El delantero vallecaucano fue pieza clave para que Independiente Santa Fe se coronara campeón de la Liga BetPlay I-2025, título que además selló con el botín de goleador del torneo, confirmando su vigencia y olfato goleador en el fútbol colombiano.

Rodallega, que ha construido una larga y exitosa carrera en el exterior, hoy es ídolo en el conjunto ‘cardenal’, donde ha encontrado continuidad, respaldo y el cariño de la hinchada. Su liderazgo dentro y fuera del campo lo han convertido en uno de los referentes del vestuario, siendo clave no solo por sus goles, sino también por su experiencia.

En una reciente entrevista con el periodista Ricardo ‘El Gato’ Arce, Rodallega se refirió con sinceridad a diferentes aspectos de su carrera. Uno de los temas más llamativos fue su análisis sobre la ausencia en la Selección Colombia durante la era de José Néstor Pékerman, situación que consideró injusta, no solo para él, sino también para otro goleador como Dayro Moreno.

“Yo no sé qué piensa Dayro, pero yo diría que sí fue injusto, porque se supone que a la Selección llevan a los jugadores que estén en mejor momento, con continuidad, y en el caso de los delanteros, los que estén haciendo goles. Diría que, si es por eso, sí, porque donde estuve hice muchos goles”, expresó el atacante.

Más adelante, recordó un momento específico que aún lo marca: “En 2015, en mi primer año en Turquía, y Dayro en México con Tijuana, él fue el máximo goleador colombiano a nivel mundial y yo el máximo en Europa (…) yo dije: ‘este es mi momento. Gústele o no le guste a este man (Pékerman), sea por mi color de piel o mis trenzas, no sé, pero le tienen que gustar mis goles’. Pero ni eso. A veces bloquean como a 50 jugadores, y ni en eso estuve. En algún momento dije: ‘yo ya no soy colombiano, me nacionalicé turco’”.

A diferencia de 'Hugol', Dayro Moreno fue citado por José Néstor Pékerman para la Copa América Centenario que se llevó a cabo en Estados Unidos.



Los números de Hugo Rodallega con la Selección Colombia

Aunque su paso por la Selección no fue tan prolongado como muchos esperaban, Hugo Rodallega defendió la camiseta tricolor en 44 ocasiones, en las que marcó ocho goles. Participó en dos ediciones de la Copa América y fue parte del proceso de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Hoy, desde Santa Fe y con casi 40 años, sigue marcando goles y demostrando que el talento no se vence con la edad. Rodallega continúa escribiendo su historia, una que mezcla logros, carácter y un deseo insaciable por competir al más alto nivel.