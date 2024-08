Colombia es privilegiada: sede de una competencia de atletismo única en Latinoamérica

El Festival de la Montaña, que celebra su sexta edición del 15 al 18 de agosto en el Parque Nacional Natural Los Nevados, ha alcanzado un hito significativo al convertirse en la primera competencia de trail running carbono neutro en América Latina.

"El hecho de que sea una carrera carbono neutral quiere decir que todas las actividades del Festival de la Montaña de este año estarán encaminadas a disminuir la huella de carbono, con unas acciones de mitigación que van enfocadas hacia el respeto del entorno, y una compensación voluntaria a través de una siembra de árboles nativos que capturan el dióxido de carbono equivalente al que estaríamos generando en las acciones que no se pueden mitigar del todo", afirmó Alfonso Esteban De la Cruz, Director del Festival de la Montaña.

Las plantas que se van a sembrar fueron germinadas y cultivadas en viveros de alta montaña especializados en este tipo de vegetación nativa de la zona. Esto se traduce en sembrar agua que va a proteger la cuenca alta del río Chinchiná, que irriga a más de 2 millones de habitantes del sector de la vertiente occidental de la cordillera central en los Andes.

Este año, el festival se une al prestigioso VK Open Championships 2024, la Copa del Mundo de Kilómetros Verticales, y se enorgullece de su compromiso con la sostenibilidad a través de una colaboración con el Fondo de Agua VivoCuenca para la reforestación del páramo.

El caldense Rafael Gutiérrez, triple campeón panamericano de down hill y el antioqueño Carlos Mario Okendo, medallista olímpico, se darán cita en esta competencia para desafiarse a sí mismos en una disciplina diferente y disfrutar del majestuoso paisaje que ofrece la montaña.

Imagen de referencia de una edición del Festival de la Montaña, en Colombia Cortesía

"Me he preparado a conciencia, corriendo más de lo que he corrido en toda mi vida, sumando horas y trabajando para que mis piernas estén lo más fuertes posible para la carrera. Me encanta la montaña y al darme cuenta de que vamos a tener una copa del mundo en mi ciudad Manizales, donde hay montaña, deporte y lugares bonitos, fueron razones de sobra para participar y animarme", aseguró Rafael Gutiérrez.

El Festival de la Montaña se consolida como un evento de renombre mundial, gracias al apoyo de la Secretaría del Deporte de Manizales, atrayendo a los mejores atletas y posicionando a Manizales como el epicentro de los deportes de montaña en Colombia y América Latina. Más que una competencia de alto nivel, este evento es una oportunidad para conectarse con la naturaleza, promoviendo la conservación del páramo y la protección del agua. Los participantes se involucran con el entorno natural, fomentando prácticas sostenibles. El mensaje de este año es claro: ¡cuidemos el agua!

Imagen de referencia de una edición del Festival de la Montaña, en Colombia Cortesía

La Maratón Nevado del Ruiz ofrece diversas distancias que van desde los 5 km para principiantes en running de montaña hasta el Kilómetro Vertical, un desafiante ascenso de 5 km con 1000 metros de desnivel y la maratón de 42 km en la montaña

El equipo organizador, con seis años de experiencia, garantiza un evento seguro y bien planificado, con expertos en seguridad de montaña, velando por la protección de todos los participantes. Corredores locales e internacionales se unen en busca de un lugar en la final del VK Open Championship.

Los recorridos únicos desde el bosque húmedo tropical hasta el páramo, destacando la imponente presencia del Nevado del Ruiz, hacen de este evento una experiencia inolvidable.