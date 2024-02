El equipo Torque GC, con Sebastián Muñoz a bordo, inició arrasando en la nueva temporada de LIV Golf

LIV Golf está de regreso con su tercera temporada, en un escenario conocido: Mayakoba, México, donde el Torque GC, con Sebastián Muñoz a bordo, comenzó arrasando.

Fue una jornada de todo menos tranquila para el bogotano, que pegó sus primeros golpes oficiales del año por el hoyo 15, anotó 'bogey' en el 16 y doble 'bogey' en el 17, reaccionando con seis 'birdies' al hilo, para ponerse tres golpes bajo par, el que sería su resultado final luego de sumar golpes en el 6 y el 7 y restarlos de nuevo en el 10 y el 13 respectivamente.

Con 68 golpes, el bogotano comparte la novena casilla de la clasificación con el estadounidense Charles Howell III (Crushers GC) y el australiano Marc Leishman (Ripper GC).

El chileno Joaquín Niemann, capitán del Torque GC, fue el gran protagonista de la jornada, con una inolvidable tarjeta de 59 golpes, 12 bajo par, que incluyó 'birdies' al 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15 y 17, además de águila al 11, constituyéndose en récord de campo y la segunda marca por debajo de los 60 golpes en la corta historia del circuito.

Sebastián Muñoz, golfista bogotano de 29 años. Jam Media/Getty Images

"Apenas me acabo de dar cuenta de que estaba en mi zona, estaba jugando en grande y me dije a mí mismo, quiero seguir haciendo lo mismo hasta que llegué al 18 y la gente empezó a gritarme que fuera por el 58", destacó el chileno. "Cuando me puse 12 bajo par no sabía si era par 72 o 71, y no quería hacer la matemática, sino seguir en lo mío, pero entonces en el 18 la gente comenzó con eso y me di cuenta".

La jornada también marcó el anticipado debut de Jon Rahm en el circuito. El español comenzó por el hoyo 1, llegó al 17 con siete 'birdies' y libre de errores, pero hiló dos 'bogeys' para cerrar el día, cayendo al cuarto puesto junto a Laurie Canter y Richard Bland en cinco bajo par, un golpe más que Sergio García y dos por encima de Patrick Reed, tercero y segundo respectivamente.

En la clasificación por equipos, el Torque lidera con 13 golpes bajo par, sumando las tarjetas de Muñoz, Niemann y el también chileno 'Mito' Pereira; cinco de ventaja sobre los Cleeks y los 4 Aces.

La segunda ronda comenzará a las 12: 45 del mediodía del sábado, y Sebastián Muñoz compartirá grupo con el sudafricano Dean Burmester (Stinger) y el estadounidense Dustin Johnson (4 Aces), comenzando por el grupo 3.