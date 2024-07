Camila Osorio vivió un curioso momento con Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos París 2024

Camila Osorio está viviendo un presente de ensueño en los Juegos Olímpicos de París 2024 . En primera ronda, eliminó a la número 11 del mundo, Jelena Ostapenko, con parciales de 6-4 y 6-3; ahora, venció a Dayana Yastremska, quien es la 28 en el ranking WTA, en sets corridos, por 7-6 y 6-4 . Razón por la que ya se instaló en la tercera ronda de las justas deportivas.

Todo es alegría, felicidad, emoción y 'color de rosa', como ella misma lo afirmó en declaraciones para los medios, luego de su importante victoria sobre la ucraniana. "Es un sueño, fue una batalla dura. Me siento demasiado feliz, lo entregué todo, luché hasta el final y agradecida con Dios por haber logrado este gran triunfo ", afirmó, en respuesta para Caracol Sports.

Fue, justamente, en ese momento, cuando se encontraba en 'zona mixta', dando declaraciones, donde pasó lo inesperado y que llamó la atención. Teniendo en cuenta que, al mismo tiempo de su partido, se estaba disputando el duelo de Rafael Nadal contra Novak Djokovic , ambos compromisos culminaron casi que igual. Por eso, se cruzaron y todo fue para risas.

Mientras que Camila Osorio hablaba, apareció 'Rafa', pasando a sus espaldas y generando una particular reacción de ella. "Hasta luego, amigo", afirmó la cucuteña, después de que se quedara mirándolo con cierta admiración. Esto generó que cada uno de los presentes soltara una pequeña carcajada. Pero no fue lo único y la 'cafetera' explicó por qué dijo eso.

Camila Osorio, en su partido de segunda ronda en París 2024. Foto: @OlimpicoCol

Publicidad

"Es que me saludó, lo que pasa es que ustedes no estaban viendo", afirmó, con una leve sonrisa en su rostro, que siempre la caracteriza. Y acto seguido, se preguntó: "¿El ganó?. Ante dicho cuestionamiento, los periodistas le respondieron que no y había sido derrota 1-6 y 4-6 frente a 'Nole', lo que llevó a que dijera: "Con razón, por eso estaba como tan enojado".

Finalmente, todo quedó ahí y Camila Osorio continuó dando sus respuestas, donde una de las más llamativas y que, sin duda, llegaron al corazón de millones, fue cuando habló de su familia. "Sé que me están viendo, así que solo gracias por apoyarme, cumplir mis sueños y vivirlo conmigo. Tenemos más cosas por lograr y este es solo el inicio", sentenció.