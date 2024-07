Jhancarlos González, debut y adiós, en el skateboarding de los Juegos Olímpicos París 2024

Jhancarlos González, durante la madrugada de este lunes 29 de julio, se convirtió en el primer skater colombiano en asistir a dos Juegos Olímpicos que, desde su participación en Tokio 2020 hasta la acontecida hoy en el Plaza de La Concorde 3 en París 2024, continúa impulsando el skateboarding en nuestro país.

Ubicado en el primer grupo de seis atletas, Jhancarlos debutó con el australiano Shane O’neill, el canadiense Matt Berger, el brasileño Kelvin Hoefler (medallista de plata en Tokio 2020) junto con los argentinos Mauro Iglesias y Matías Dell Olio.

La competencia de skateboarding street se divide en dos partes, la primera corresponde a dos turnos en los que cada participante realiza una rutina (de 45 segundos en el circuito) siendo la del mayor puntaje la que es tenida en cuenta. Jhancarlos obtuvo una puntuación 47.64, en su primer intento, y de 48.09 en el segundo, sus dos rutinas fueron similares, pero con variedad de trucos que le permitían luchar por la clasificación en el segundo ámbito de la competición.

Para la segunda parte, cada participante cuenta con cinco oportunidades para realizar un truco a su elección, dependiendo de la ejecución, dificultad, velocidad y estilo, los jueces determinan la puntación, destacando que para que sea válido el skater no puede caerse de la tabla.

Jhancarlos González, deportista colombiano de skateboarding, en acción durante los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

Publicidad

Jhancarlos intentó varios trucos de alta dificultad para remontar posiciones en el grupo 1, sin embargo, no contó con fortuna y en sus cinco oportunidades se cayó de la tabla, por lo que no sumó unidades y su puntuación final fue de 48.09 junto con el último lugar del primer hit.

"Me divertí, eso era lo que yo quería. Solo estar aquí ya es un logro y voy a seguir luchando, esto no va a parar. Como yo digo y como lo dice mi mamá: cuando es para uno, es para uno; de pronto hoy no era mi día, no era para mí, en el próximo puede que sea mejor, así que seguiré intentando porque vienen más cosas", expresó el caldense, luego de su segunda participación olímpica.