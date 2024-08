Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 15

Lucha, golf, ciclismo y atletismo, fueron los deportes en los que Colombia compitió durante la jornada de este sábado 10 de agosto en los Juegos Olímpicos.

Debutando en Londres 2012, revalidándose en Rio 2016, superando adversidades y clasificando a París 2024, Flor Denis Ruíz, tras sus seis lanzamientos en el Estadio de Francia, ocupó el quinto lugar de la tabla de clasificación (con 63.00 metros) y superó sus anteriores actuaciones olímpicas tras no alcanzar la final en Londres 2012 y el noveno lugar de Rio 2016.

Los registros de la colombiana fueron de 60.49, 63.00, 62.41, 61.68, 60.14 y 61.35, siendo su segundo intento el más alto, la ubicó en el quinto lugar de la competencia y le entregó a Colombia el Diploma Olímpico número 12 en París 2024.

“La verdad es que me siento triste, pero al mismo tiempo feliz porque reconozco que el tiempo de Dios es perfecto. Venía súper bien, hoy me sentía mejor que en la semifinal; no se dieron las cosas, no entiendo porqué y no hay excusa. A toda Colombia, muchas gracias por el apoyo. Soy una persona que acepta todo porque sé que Dios es muy grande y poderoso. Si Dios me dio ese quinto lugar es por algo; todo pasa por algo. Hay que aceptar la verdad y la realidad de la vida”, comentó Flor Denis Ruíz tras finalizar la competencia en París 2024.

Flor Denis Ruiz, atleta colombiana en lanzamiento de jabalina, en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

Cuando se habla del golf colombiano es casi imposible no mencionar a una de las figuras más relevantes durante más de una década, luego de finalizar la cuarta ronda en las justas parisinas con 73 golpes, uno sobre par (+1), la colombiana María José Uribe finalizó su tercera participación olímpica en la posición T10 con un total de 284 disparos (cuatro bajo par, -4), despidiéndose de París 2024 y del deporte de su vida.

“Muy especial estar aquí, en mi último día de competencia. Claramente no tuve el día que quería, pero la luché hasta el final y terminar el día con Águila fue súper importante. Recibir todas estas muestras de cariño fueron mi medalla y, definitivamente, vale la pena haber luchado para estar aquí en parís. Retirarme esta semana ha sido muy especial”, comentó la colombiana luego de finalizar su participación en París 2024.

María José Uribe, golfista colombiana. Foto: AFP

En los 76 kilogramos de la lucha libre, la jornada de este sábado 10 de agosto dejó una destacada participación de Tatiana Rentería con dos victorias (en octavos y cuartos de final), una derrota (en las semifinales) y la disputa por el bronce durante este domingo 11 de agosto.

Tatiana Rentería, luchadora colombiana. PUNIT PARANJPE/AFP

“La verdad en este combate entré bien, confiando en mí y dándola toda. Tenía la expectativa que podía ganarle, aunque no se pudo. Nada se ha perdido, aquí estamos dándola toda y aquí vamos a seguir luchando”, expresó Tatiana luego de las semifinales en el Campo de Marte.

Por su parte, en el Velódromo Nacional, Kevin Quintero y Cristian Ortega avanzaron a los cuartos de final de la prueba de keirin, mientras que, en la velocidad femenina, luego de conseguir el cupo a los cuartos de final, Martha Bayona perdió en dicha ronda frente a la británica Emma Finucane y disputará este domingo la carrera por el quinto al octavo lugar.

Kevin Quintero, ciclista colombiano, en keirin de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP