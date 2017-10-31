Noticias Caracol Kevin Santiago Quintero
Kevin Santiago Quintero
Colombia, con poderosa carta para revalidar oro en Mundial de Ciclismo de Pista 2025
El certamen se llevará a cabo en Santiago de Chile desde el miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26 del mismo mes con grandes posibilidades de gloria para el país 'cafetero'.
Kevin Quintero dijo presente y ganó el bronce en Campeonato del Mundo de ciclismo en pista
Kevin Quintero se quedó con el tercer puesto en la prueba de keirin, teniendo nuevamente protagonismo a nivel orbital, como ya lo había hecho en otras ocasiones.
Gol Caracol
Kevin Quintero no mostró su mejor versión y se despidió de los Juegos Olímpicos París 2024
El actual campeón del mundo en keirin quedó eliminado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, de forma sorpresiva. Kevin Quintero no pudo conseguir medalla.
Gol Caracol
Día 16 de Juegos Olímpicos de París 2024 por Caracol Sports: horarios y deportes, EN VIVO
Caracol Sports transmite los Juegos Olímpicos de París 2024 y por eso le contamos la programación de este domingo 11 de agosto.
Gol Caracol
Colombianos en el día 16 de Juegos Olímpicos París 2024: horarios, transmisión y deportes
Lucha, ciclismo de pista y maratón son las disciplinas que cuentan con presencia colombiana, este domingo 11 de agosto, en los Juegos Olímpicos París 2024.
Gol Caracol
Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 15
Este sábado 10 de agosto se llevó a cabo la decimoquinta jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y algunos colombianos avanzaron de fase y otros se despidieron.
Gol Caracol
Kevin Quintero respondió en los Juegos Olímpicos París 2024: a cuartos de final del keirin
Confirmando que es uno de los favoritos a hacerse con la medalla de oro, el colombiano Kevin Quintero no tuvo problemas para lograr su clasificación en 'octavos'.
Gol Caracol
Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 12
Este miércoles 7 de agosto se llevó a cabo la decimosegunda jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y algunos colombianos avanzaron de fase y otros se despidieron.
Gol Caracol
Así les fue a Kevin Quintero y Cristian Ortega en la prueba de velocidad en París 2024
Colombia debutó este miércoles en el ciclismo de pista, contando con la presencia de Kevin Quintero y Cristian Ortega, en la rama masculina, en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Gol Caracol
Kevin Quintero, EN VIVO: hora y dónde ver el ciclismo de pista de los Juegos Olímpicos
Este miércoles 7 de agosto, el ciclista colombiano Kevin Quintero debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la prueba de velocidad del ciclismo de pista.