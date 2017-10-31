En vivo
Noticias Caracol  / Kevin Santiago Quintero

Kevin Santiago Quintero

  • Kevin Quintero, carta de Colombia para el oro en Mundial de Ciclismo de Pista en Chile.jpg
    Kevin Quintero va por un nuevo oro mundial.
    Foto: COC.
    Ciclismo

    Colombia, con poderosa carta para revalidar oro en Mundial de Ciclismo de Pista 2025

    El certamen se llevará a cabo en Santiago de Chile desde el miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26 del mismo mes con grandes posibilidades de gloria para el país 'cafetero'.

  • Kevin Quintero, ciclista colombiano, en la prueba de keirin de los Juegos Olímpicos de París 2024
    Kevin Quintero, ciclista colombiano, en la prueba de keirin de los Juegos Olímpicos de París 2024
    Getty Images
    Ciclismo

    Kevin Quintero dijo presente y ganó el bronce en Campeonato del Mundo de ciclismo en pista

    Kevin Quintero se quedó con el tercer puesto en la prueba de keirin, teniendo nuevamente protagonismo a nivel orbital, como ya lo había hecho en otras ocasiones.

  • Kevin Quintero, ciclista colombiano, en keirin de los Juegos Olímpicos de París 2024
    Kevin Quintero, ciclista colombiano, en keirin de los Juegos Olímpicos de París 2024
    AFP
    Gol Caracol

    Kevin Quintero no mostró su mejor versión y se despidió de los Juegos Olímpicos París 2024

    El actual campeón del mundo en keirin quedó eliminado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, de forma sorpresiva. Kevin Quintero no pudo conseguir medalla.

  • Tatiana Rentería, luchadora colombiana.
    Tatiana Rentería, luchadora colombiana.
    PUNIT PARANJPE/AFP
    Gol Caracol

    Día 16 de Juegos Olímpicos de París 2024 por Caracol Sports: horarios y deportes, EN VIVO

    Caracol Sports transmite los Juegos Olímpicos de París 2024 y por eso le contamos la programación de este domingo 11 de agosto.

  • Angie Orjuela, maratonista colombiana.
    Angie Orjuela, maratonista colombiana.
    COC.
    Gol Caracol

    Colombianos en el día 16 de Juegos Olímpicos París 2024: horarios, transmisión y deportes

    Lucha, ciclismo de pista y maratón son las disciplinas que cuentan con presencia colombiana, este domingo 11 de agosto, en los Juegos Olímpicos París 2024.

  • Kevin Quintero, ciclista colombiano.
    Kevin Quintero, ciclista colombiano.
    Alex Broadway/Getty Images
    Gol Caracol

    Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 15

    Este sábado 10 de agosto se llevó a cabo la decimoquinta jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y algunos colombianos avanzaron de fase y otros se despidieron.

  • Kevin Quintero, ciclista colombiano, disputa el keirin de los Juegos Olímpicos de París 2024
    Kevin Quintero, ciclista colombiano, disputa el keirin de los Juegos Olímpicos de París 2024
    Getty Images
    Gol Caracol

    Kevin Quintero respondió en los Juegos Olímpicos París 2024: a cuartos de final del keirin

    Confirmando que es uno de los favoritos a hacerse con la medalla de oro, el colombiano Kevin Quintero no tuvo problemas para lograr su clasificación en 'octavos'.

  • Flor Denis Ruiz, atleta colombiana.
    Flor Denis Ruiz, atleta colombiana.
    COC.
    Gol Caracol

    Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 12

    Este miércoles 7 de agosto se llevó a cabo la decimosegunda jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y algunos colombianos avanzaron de fase y otros se despidieron.

  • Cristian Ortega en la prueba de velocidad.
    Cristian Ortega en la prueba de velocidad.
    COC.
    Gol Caracol

    Así les fue a Kevin Quintero y Cristian Ortega en la prueba de velocidad en París 2024

    Colombia debutó este miércoles en el ciclismo de pista, contando con la presencia de Kevin Quintero y Cristian Ortega, en la rama masculina, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

  • Kevin Santiago Quintero, ciclista de pista colombiano.
    Kevin Santiago Quintero, ciclista de pista colombiano.
    COC.
    Gol Caracol

    Kevin Quintero, EN VIVO: hora y dónde ver el ciclismo de pista de los Juegos Olímpicos

    Este miércoles 7 de agosto, el ciclista colombiano Kevin Quintero debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la prueba de velocidad del ciclismo de pista.

