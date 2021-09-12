Noticias Caracol Martha Bayona
Toda la información de Martha Bayona, ciclista profesional de pista colombiana: competencias, datos curiosos, galardones y mucho más.
Figura del ciclismo colombiano, sancionada por "violar las normas antidopaje"
Considerada como una de las mejores del país en ciclismo de pista, fue subcampeona mundial y diploma olímpico en París 2024, recibió esa noticia por parte de la UCI.
Gol Caracol
Deportistas colombianos dejaron en alto al país: diplomas olímpicos en París 2024
Los Juegos Olímpicos 2024 llegaron a su final y aquí le contamos los atletas 'cafeteros' que se llevaron diplomas en las justas. 14 colombianos quedaron entre los ocho mejores en sus disciplinas.
Gol Caracol
Día 16 de Juegos Olímpicos de París 2024 por Caracol Sports: horarios y deportes, EN VIVO
Caracol Sports transmite los Juegos Olímpicos de París 2024 y por eso le contamos la programación de este domingo 11 de agosto.
Gol Caracol
Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 15
Este sábado 10 de agosto se llevó a cabo la decimoquinta jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y algunos colombianos avanzaron de fase y otros se despidieron.
Gol Caracol
Martha Bayona le dijo 'adiós' a París 2024 con diploma olímpico en la prueba de velocidad
La colombiana Martha Bayona quedó eliminada en los cuartos de final de la prueba de velocidad femenina, en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Gol Caracol
Así fue la presentación de Martha Bayona, en Juegos Olímpicos de París 2024
Este sábado 10 de agosto, la ciclista colombiana estará en la prueba de velocidad, en el ciclismo de pista. ¡Ganó diploma olímpico!
Gol Caracol
Martha Bayona sigue su sueño en los Juegos Olímpicos: clasificó a octavos, en velocidad
La ciclista colombiana tuvo un buena actuación, en la prueba de velocidad, en el ciclismo de pista y continúa su lucha por una presea en las justas parisinas.
Gol Caracol
🔴 Martha Bayona, EN VIVO HOY: siga la prueba de velocidad de los Juegos Olímpicos
Luego de tener una decepción en el keirin, la colombiana Martha Bayona buscará una revancha en la velocidad del ciclismo de pista. Stefany Cuadrado también estará en acción en Juegos Olímpicos.
Gol Caracol
Martha Bayona, en Juegos Olímpicos de París 2024: hora y dónde ver ciclismo de pista
Este viernes 9 de agosto, la ciclista colombiana volverá a tener acción en las justas parisinas. Estará en la prueba de velocidad, en el ciclismo de pista.
Gol Caracol
Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 12
Este miércoles 7 de agosto se llevó a cabo la decimosegunda jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y algunos colombianos avanzaron de fase y otros se despidieron.