En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
BAD BUNNY
FRENTE FRÍO
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Martha Bayona

Martha Bayona

Toda la información de Martha Bayona, ciclista profesional de pista colombiana: competencias, datos curiosos, galardones y mucho más.

  • Martha Bayona, ciclista colombiana de pista, en los Juegos Olímpicos de París 2024
    Martha Bayona, ciclista colombiana de pista, en los Juegos Olímpicos de París 2024
    AFP
    Ciclismo

    Figura del ciclismo colombiano, sancionada por "violar las normas antidopaje"

    Considerada como una de las mejores del país en ciclismo de pista, fue subcampeona mundial y diploma olímpico en París 2024, recibió esa noticia por parte de la UCI.

  • Diplomas
    Flor Denis Ruíz, Ingrit Valencia y Luis Javier Mosquera.
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Deportistas colombianos dejaron en alto al país: diplomas olímpicos en París 2024

    Los Juegos Olímpicos 2024 llegaron a su final y aquí le contamos los atletas 'cafeteros' que se llevaron diplomas en las justas. 14 colombianos quedaron entre los ocho mejores en sus disciplinas.

  • Tatiana Rentería, luchadora colombiana.
    Tatiana Rentería, luchadora colombiana.
    PUNIT PARANJPE/AFP
    Gol Caracol

    Día 16 de Juegos Olímpicos de París 2024 por Caracol Sports: horarios y deportes, EN VIVO

    Caracol Sports transmite los Juegos Olímpicos de París 2024 y por eso le contamos la programación de este domingo 11 de agosto.

  • Kevin Quintero, ciclista colombiano.
    Kevin Quintero, ciclista colombiano.
    Alex Broadway/Getty Images
    Gol Caracol

    Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 15

    Este sábado 10 de agosto se llevó a cabo la decimoquinta jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y algunos colombianos avanzaron de fase y otros se despidieron.

  • Martha Bayona en la prueba de velocidad del ciclismo de pista.
    Martha Bayona en la prueba de velocidad del ciclismo de pista.
    Jared C. Tilton/Getty Images
    Gol Caracol

    Martha Bayona le dijo 'adiós' a París 2024 con diploma olímpico en la prueba de velocidad

    La colombiana Martha Bayona quedó eliminada en los cuartos de final de la prueba de velocidad femenina, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

  • Martha Bayona
    Martha Bayona, ciclista colombiana.
    Foto: AFP
    EN VIVO
    Gol Caracol

    Así fue la presentación de Martha Bayona, en Juegos Olímpicos de París 2024

    Este sábado 10 de agosto, la ciclista colombiana estará en la prueba de velocidad, en el ciclismo de pista. ¡Ganó diploma olímpico!

  • Martha Bayona
    Martha Bayona, ciclista colombiana.
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Martha Bayona sigue su sueño en los Juegos Olímpicos: clasificó a octavos, en velocidad

    La ciclista colombiana tuvo un buena actuación, en la prueba de velocidad, en el ciclismo de pista y continúa su lucha por una presea en las justas parisinas.

  • Martha Bayona, en el keirin de los Juegos Panamericanos.
    Martha Bayona, en el keirin de los Juegos Panamericanos.
    /AFP
    EN VIVO
    Gol Caracol

    🔴 Martha Bayona, EN VIVO HOY: siga la prueba de velocidad de los Juegos Olímpicos

    Luego de tener una decepción en el keirin, la colombiana Martha Bayona buscará una revancha en la velocidad del ciclismo de pista. Stefany Cuadrado también estará en acción en Juegos Olímpicos.

  • Martha Bayona es una ciclista colombiano de la modalidad de pista
    Martha Bayona es una ciclista colombiano de la modalidad de pista
    Getty Images
    Gol Caracol

    Martha Bayona, en Juegos Olímpicos de París 2024: hora y dónde ver ciclismo de pista

    Este viernes 9 de agosto, la ciclista colombiana volverá a tener acción en las justas parisinas. Estará en la prueba de velocidad, en el ciclismo de pista.

  • Flor Denis Ruiz, atleta colombiana.
    Flor Denis Ruiz, atleta colombiana.
    COC.
    Gol Caracol

    Juegos Olímpicos de París 2024: así les fue a los colombianos en el día 12

    Este miércoles 7 de agosto se llevó a cabo la decimosegunda jornada oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 y algunos colombianos avanzaron de fase y otros se despidieron.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad