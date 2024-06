La número tres del mundo del tenis no competirá en los Juegos Olímpicos París 2024

La número 3 del mundo, Aryna Sabalenka, no jugará los próximos Juegos Olímpicos de París. La vigente campeona del Abierto de Australia declaró a la prensa en el ecotrans Ladies Open que ha tomado la decisión para cuidarse y prepararse para el verano en pista dura.

"Especialmente con todos los problemas con los que he estado luchando los últimos meses, siento que tengo que cuidar mi salud", dijo Sabalenka el lunes en el día de los medios. "Es demasiado para la programación y he tomado la decisión de cuidar mi salud".

Por primera vez desde Barcelona 1992, la cita olímpica de tenis se celebrará sobre tierra batida. Esto obligará a los jugadores a pasar de la hierba de Wimbledon a la tierra batida de Roland Garros para los Juegos Olímpicos y de nuevo a las pistas duras norteamericanas. El verano en pista dura incluye dos citas consecutivas de la WTA 1000 en Toronto y Cincinnati, seguidas del último Grand Slam del año en el US Open, donde Sabalenka fue finalista el año pasado.

"Prefiero descansar un poco para asegurarme física y sanitariamente de que estoy lista para las pistas duras", dijo Sabalenka, "y tendré una buena preparación antes de pasar a la temporada de pista dura. Siento que esto es más seguro y mejor para mi cuerpo".

Sabalenka es la cabeza de serie número 2 esta semana en Berlín. Juega su primer torneo desde Roland Garros, donde sufrió una enfermedad estomacal durante su derrota en cuartos de final ante Mirra Andreeva.

Aryna Sabalenka, tenista bielorrusa. Robert Prange/Getty Images

"Fue la peor experiencia de mi vida en la pista", dijo Sabalenka. "He jugado estando enferma, he jugado con lesiones, pero cuando tienes un virus estomacal y no tienes energía para jugar y estás en cuartos de final de un Grand Slam, fue una experiencia realmente terrible. Pero es lo que hay".

"Creo que mi cuerpo me pedía un poco de descanso. Conseguí encontrar un par de días para relajarme y recuperarme tras los duros meses".

Sabalenka ya ha comenzado su preparación sobre hierba con una semana de entrenamiento en las pistas de hierba del Aorangi Park de Wimbledon. La adaptación inicial fue dura, pero Sabalenka confía en encontrar rápidamente su juego sobre hierba. Aún no ha ganado ningún título sobre hierba, pero ya ha sido dos veces semifinalista en Wimbledon.

"No jugamos el tiempo suficiente en hierba, así que no tengo tiempo suficiente para ganar un título", dijo Sabalenka. "No es que me sienta mal, he hecho algunos buenos resultados en hierba y me siento muy bien. Creo que la hierba se adapta muy bien a mi juego.

"Así que no se trata de la superficie, sino del mes de torneos, de la cantidad de oportunidades que tengo en una pista de hierba".

Sabalenka abrirá su campaña en Berlín contra la número 14, Daria Kasatkina, en la segunda ronda. Kasatkina avanzó con una victoria 4-6, 7-6(6), 6-3 sobre Marta Kostyuk el lunes.