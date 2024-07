Las cinco grandes rivalidades que se verán en los Juegos Olímpicos de París 2024

Más allá del choque entre dos generaciones históricas del tenis, estos son otros cinco grandes duelos que ofrecerán los Juegos Olímpicos de París :

Bekele-Kipchoge, dos leyendas ante la batalla definitiva

El etíope Kenenisa Bekele, campeón olímpico de los 10.000 m en 2004 y 2008, subcampeón de los 5.000 en 2004 y campeón en 2008, regresa a los Juegos a los 42 años y doce después de la última vez (Londres 2012, 4º en los 10.000), ahora en el maratón. Protagonizó una excelente carrera en los últimos 42,195 km de Londres el pasado 21 de abril, cuando fue segundo y paró el crono en 2h04:15. Ese tiempo, similar a los 2h04:19 registrados en Valencia el 3 de diciembre de 2023, cuando fue cuarto, le valió para asegurar su plaza olímpica.

Sobre el asfalto de París le espera el keniano Eliud Kipchoge, de 39 años, único atleta que ha bajado de las dos horas en maratón, aunque su marca no fuera homologada. Fue el 12 de octubre de 2019 en Viena, con un tiempo de 1h59:40, en una carrera hecha a su medida, la "Ineos 1.59", en la que contó con ayudas externas no permitidas por la Federación Internacional de Atletismo. Su objetivo en la ciudad francesa, tras ser décimo este año en Tokio, es ganar su tercer oro olímpico consecutivo en maratón, una racha que no tiene precedentes.

Eliud Kipchoge maratonista keniano de 39 años de edad. Getty Images

Titmus-Ledecky-McInstosh, duelo a tres bandas por el título de reina de la piscina

Pocas finales han despertado tanto la imaginación de los aficionados a la natación como la de los 400 libre femeninos en la que la australiana Ariarne Titmus, la estadounidense Katie Ledecky y la joven canadiense Summer McIntosh no sólo pelearán por el oro, sino también por el titulo de 'reina' de la piscina en los Juegos Olímpicos de París.

Será una reedición de la final que Titmus, Ledecky y McInstosh, las tres últimas plusmarquistas universales de la distancia, protagonizaron en los Mundiales de Fukuoka 2023, en los que la nadadora oceánica se hizo con la victoria con nuevo récord del mundo (3:55.38) incluido. McIntosh pagó en los metros finales el esfuerzo que realizó para seguir el endiablado ritmo que Títmus puso desde el inicio de la prueba, mientras que Ledecky, imbatible en distancias más largas, no pudo remontar su desventaja inicial pese a su reacción final.

Son lecciones de las que deberán aprender tanto McInstosh como Ledecky si quieren impedir que Titmus revalide el título olímpico conquistado hace tres años en Tokio. La australiana volverá a apostar por dinamitar desde el principio la prueba.

Ariarne Titmus, nadadora australiana de 21 años. Getty Images

Marchand y Milak se retan en los 200 mariposa

Responsables de arrebatar a Michael Phelps los dos últimos récords del mundo que todavía tenía vigentes el legendario nadador estadounidense, el francés Leon Marchand y el húngaro Kristof Milak dirimirán en los Juegos Olímpicos de París quién es el nuevo 'rey' de la mariposa en una final de los 200 metros que se antoja apasionante.

Tanto Marchand como Milak llegan a la cita con la vitola de campeones del mundo, tras aprovechar el francés la ausencia del magiar, plusmarquista universal de la distancia, de los Mundiales de Fukuoka 2023 para colgarse un oro que Milak había acaparado en las dos ediciones anteriores.

Pero si Leon Marchand, entrenado por Bob Bowman, el técnico que dirigió la carrera de Phelps, no ha dejado de crecer desde entonces, Kristof Milak deberá demostrar en la capital gala que sigue siendo el mismo nadador imbatible que antes de los casi ocho meses que pasó alejado de las piscinas saturado de la natación.

Es todo un reto para el magiar, que regresó a la competición el pasado mes de abril, pero no menos exigente del que se ha fijado Marchand, que el mismo día de la final de los 200 mariposa buscará también el oro en los 200 braza, un doblete inédito hasta ahora.

Leon Marchand, nadador francés. /AFP

Biles-Andrade, en busca de la pirueta perfecta

Simone Biles regresa al escenario olímpico tres años después del triste episodio que protagonizó en Tokio, donde tuvo que abandonar la competición aquejada de problemas de salud mental. Su compatriota Sunisa Lee aprovechó para hacerse con el oro, pero seguida muy de cerca por la brasileña Rebeca Andrade, renacida para la gimnasia de élite tras una larga serie de lesiones.

Andrade y Biles se vieron las caras por primera vez en igualdad de condiciones en los campeonatos del mundo de 2023, en los que se impuso la estadounidense con más de un punto de ventaja. Pero Andrade terminó por delante en uno de los aparatos estrella de su rival, el salto.

Biles fue la primera en las pruebas de selección estadounidense con una actuación estelar en salto y suelo. Mucho más alejada de los focos ha trabajado Andrade, que ha dicho que prefiere centrarse en sus propios ejercicios, sin compararse con la norteamericana. La comparación que vale, a partir del 28 de julio, en Bercy.

Simone Biles y Rebeca Andrade, dos de las mejores gimnastas del mundo, competirán en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

España-Estados Unidos, el gran reto del fútbol

De la cuatro veces campeona olímpica a una debutante considerada como una de las favoritas al oro. Estados Unidos y España es uno de los grandes duelos en categoría femenina en París 2024. El último partido disputado entre ambas fue el 11 de octubre de 2022 con una histórica victoria de La Roja (2-0) y, en el caso de que España quedara segunda del grupo C y Estados Unidos primera del B, se cruzarían en el Parque de los Príncipes de París en cuartos de final.

España, que ha relevado a Estados Unidos como mejor selección del mundo según el ranking de la FIFA, ha crecido a niveles inimaginados en el último año con la consecución del Mundial y la Liga de Naciones. En cuanto a la selección estadounidense, eliminada en octavos del Mundial, entra en un nuevo ciclo sin Megan Rapinoe ni Alex Morgan y con la seleccionadora Emma Hayes, que incluso llegó a decir que tenía que ganar a las “malditas” españolas de una vez y habló de un posible enfrentamiento en la final olímpica.