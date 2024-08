Martha Bayona dio la cara, tras su eliminación en París 2024: "Asumo la responsabilidad"

Martha Bayona llegó a los Juegos Olímpicos de París 2024 como una de las cartas más fuertes de la delegación colombiana. De hecho, se perfilaba para subirse al podio y darle alguna medalla al país. Y es que el rótulo de ser la subcampeona del mundo, en keirin, la ubicaba entre las favoritas para la prueba. Sin embargo, pasó lo inesperado y quedó eliminada en la primera ronda.

Por eso, la nacida en Bucaramanga no dudó en poner la cara. Fiel a su estilo, se pronunció en redes sociales, con un contundente y claro mensaje. Allí, empezó disculpándose con cada una de las personas que estuvieron a su lado en este proceso y a quienes no les cumplió. De igual manera, explicó cómo se siente y no bajó los brazos, ya que aún queda una oportunidad en la velocidad.

"¡Perdón! Perdón a mi pareja, a mi familia, al equipo Colombia y a mi entrenador. Solo ellos saben lo que pasamos para llegar hasta aquí y no lograr lo esperado. Triste como un berraco, pero no se dio. Asumo toda la responsabilidad. El viernes, otra oportunidad", escribió Martha Bayona en su cuenta oficial de 'X'. Ahora, aguarda por el 9 de agosto, en su última salida en los Juegos Olímpicos.

Recordemos que, en la serie 3, donde se dio su debut en París 2024, la 'cafetera' cruzó en la última posición, a 0.266 de la ganadora, Emma Hinze (Alemania). Allí, solo clasificaban las dos primeras y las demás iban a repechaje. Por eso, las otras corredoras aguardaban por la próxima chance, donde, nuevamente, las dos mejores, se harían con un cupo. Había máxima tensión y preocupación.

Martha Bayona, ciclista colombiana, tras su prueba de keirin en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Pero Martha Bayona estaba decidida a pasar la página de su salida inicial y darlo todo en la siguiente carrera. Las miradas se centraron en ella; no obstante, las cosas no salieron como se esperaba y dijo adiós. Terminó de cuarta, detrás de Kelsey Mitchell (Canadá) y Katy Marchant (Gran Bretaña), ambas clasificadas, y de Nurul Izzah Izzati Mohd Asri (Malasia). Terminó el sueño en el keirin.