¿Por qué Ángel Barajas no ganó oro, en París 2024, si tuvo el mismo puntaje del primero?

Ángel Barajas hizo historia para Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024 . Brillando en la final de la prueba de barras fijas, se subió al podio, colgándose la presea de plata y dándole la primera medalla al país. Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención y es que culminó con el mismo puntaje de quien se adjudicó el oro, el japonés Shinnosuke Oka. Ambos hicieron 14.533.

Entonces, ¿Por qué el colombiano no quedó en lo más alto? De acuerdo con la explicación de los expertos, en la transmisión de Caracol Sports, se debe a que el nivel de ejecución pesa más que el de dificultad . Allí, se sacaron diferencias importantes, ya que Ángel Barajas tuvo 6.600 de dificultad y 7.933 de ejecución, mientras que el nipón recibió 5.900 y 8.633, respectivamente.

Pero eso no fue todo. El propio deportista colombiano fue consciente de su error y, en declaraciones para los medios, reveló su principal fallo en la rutina que realizó. "No pensé que me faltara un elemento de más y eso afectó la nota, pero estaba arriba feliz porque sabía que tenía listo el esquema. Me afané mucho en la salida y fue error mío, pero se pudo la plata y eso lo es todo ", expresó.

De hecho, hubo dos bronces, lo que también generó curiosidad. Tanto Zhang Boheng, de China, como Tang Chia-hung, representante de China Taipéi, sumaron 13.966 unidades en la calificación final, producto de los 6.500 en dificultad y 7.466 en ejecución. Sin duda, fue una prueba bastante pareja y que se definió por detalles, confirmando la grandeza de la gesta de Ángel Barajas.

Ángel Barajas, gimnasta colombiano, ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

Resultados de la final de barra fija, en los Juegos Olímpicos de París 2024

1. Shinnosuke Oka (Japón) - 14.533 puntos.

Dificultad: 5.900.

Ejecución: 8.633.

2. Ángel Barajas (Colombia) - 14.5333 puntos.

Dificultad: 6.600.

Ejecución: 7.933.

3. Zhang Boheng (China) - 13.966 puntos.

Dificultad: 6.500.

Ejecución: 7.466.

4. Tang Chia-hung (China Taipéi) - 13.966 puntos.

Dificultad: 6.500.

Ejecución: 7.466.

5. Su Weide (China) - 13.433 puntos.

Dificultad: 6.000.

Ejecución: 7.433.

6. Marios Yeoryíu (Chipre) - 13.333 puntos.

Dificultad: 5.900.

Ejecución: 7.433.

7. Takaaki Sugino (Japón) - 11.633 puntos.

Dificultad: 5.800.

Ejecución: 5.833.

8. Tin Srbić (Croacia) - 11.333 puntos.

Dificultad: 5.500.

Ejecución: 5.833.

