David Alonso hizo la vuelta más rápida en la historia del GP de Cataluña del Moto3

El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), mantuvo su hegemonía en la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Cataluña de Moto3, en el circuito 'Barcelona-Cataluña', tras sentenciar su posición en los últimos minutos de la primera tanda oficial de pruebas.

Alonso marcó un mejor tiempo de 1:46.897 casi al final de una sesión que hasta ese momento dominó el español José Antonio Rueda (KTM), al que superó por escasamente 58 milésimas de segundo, pero sin llegar al registro que, en la tanda matinal, le permitió establecer un nuevo récord absoluto de vuelta rápida al rodar en 1:46.838.

El poco trabajo que por la mañana quedó por hacer para algunos pilotos, se solventó por la tarde, cuando se pudo ver al líder del mundial, el español Daniel Holgado (Gas Gas), que por la mañana no pudo pasar de la decimoctava posición, mejorar sensiblemente para meterse de lleno en la pelea por las primeras posiciones, tercero, a escasamente 139 milésimas de segundo del líder de la sesión, David Alonso.

El piloto colombiano se mostró acertado y seguro en sus evoluciones, completando todas las fases del trabajo previsto junto a su equipo, sin cometer el más mínimo error, lo que a la postre le otorgó la primera posición, por delante de José Antonio Rueda, Daniel Holgado y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), que se ha convertido en un 'clásico' de las primeras posiciones de Moto3.

Publicidad

Tras ellos se situó el español Iván Ortolá (KTM), que por la mañana se había mostrado muy rápido, pero que al final se tuvo que conformar con el quinto puesto por delante de los italianos Filippo Farioli (Honda) y Luca Lunetta (Honda), con el australiano Jakob Roulstone (Gas Gas) octavo, superando a otros dos italianos, Stefano Nepa y Nicola Carraro, ambos sobre sendas KTM.

Con derecho a estar en la segunda clasificación directa, aunque con carácter provisional, también acabaron el japonés Taiyo Furusato (Honda), los españoles Joel Esteban (CFMoto) y David Muñoz (KTM), y el australiano Joel Kelso (KTM).

David Alonso, piloto colombiano del Moto3. Moto3.

Publicidad

No tuvieron esa suerte y estarán obligados a pasar por la primera clasificación, si no mejoran su rendimiento, el debutante Xabi Zurutuza (KTM), Ángel Piqueras (Honda), David Almansa (Honda) o Adrián Fernández (Honda) que no pudo conseguir un tiempo de clasificación.