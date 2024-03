David Alonso sobre su épico triunfo en Moto3: "Tuve una crisis, pero solucioné en la última vuelta"

David Alonso y el CFMOTO Gaviota Aspar Team hicieron historia este domingo en Catar, con la primera victoria en el Mundial de Moto3 para un fabricante chino. El piloto colombiano dejó sin palabras a todo aquel que disfrutaba del primer gran premio de la temporada con una última vuelta magistral, en la que adelantó a cinco pilotos para llevarse el primer triunfo de la temporada.

El debutante del año de 2023 empezó el año mandando, con una victoria inapelable que otorgó el liderato en la clasificación de constructores a CFMOTO y en la clasificación de equipos al CFMOTO Aspar Team.

“No me esperaba ganar, tenía todo bajo control, pero antes de la última vuelta se me complicó absolutamente todo. Cometí un fallo en la gestión del rebufo y me pasaron por todos lados. Pensé ‘voy a ver hasta dónde llego’. Lo tenía muy claro, quería probarlo en la última curva. Hubo un momento de crisis, pero lo pude solucionar en la última vuelta. Mi sueño es ser campeón del mundo, pero por ahora vamos a gestionar el momento. Hoy, por ejemplo, si no podía ganar, el objetivo era terminar y sumar puntos”, reconoció David al final de la carrera.

Alonso solamente lideró una vuelta, la que importaba, la que marcaba la diferencia. Desde el principio, desde la octava posición de la parrilla, el piloto colombiano compitió con el grupo de cabeza, esperando su turno y evitando problemas.

Con el paso de las vueltas y la eliminación de algunos de sus máximos rivales, David Alonso comenzó a asentarse y a preparar esos últimos giros agónicos de Moto3, en los que todos los pilotos se lo juegan a todo o nada.

Pero todo cambió al inicio de la última vuelta: el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar se vio sexto, una de sus peores clasificaciones a lo largo de la carrera. El trabajo se amontonaba, pero en los 5,3 kilómetros del trazado catarí debía adelantar a cinco pilotos si quería llevarse el triunfo.

Dicho y hecho: Adrián Fernández, Vicente Pérez, Riccardo Rossi, Taiyo Furusato y, finalmente, en la última curva, Dani Holgado. Todos ellos sucumbieron a la sangre fría del colombiano. De estar a 0,5 segundos del líder, terminó la carrera con una ventaja de 41 milésimas sobre Holgado, segundo.

Con este triunfo, el primero del año, David Alonso es el líder de la categoría de Moto3 por primera vez en su corta carrera en el Mundial.