David Alonso sorprendió al revelar su verdadero objetivo en el motociclismo

Las emociones a motor tienen protagonismo colombiano gracias a David Alonso , el joven piloto que brilla en el Moto3 y que lidera la clasificación general de la presente temporada con 143 puntos. El nacido en España tiene una ventaja de 137 unidades sobre Daniel Holgado, su más inmediato perseguidor.

Alonso cinco victorias en las siete carreras que se han disputado y la más reciente fue en el Autódromo de Mugello en el Gran Premio de Italia. El colombiano está a la espera de su próxima rodada, la cuál será en Países Bajos el 28 de junio. En medio de eso, habló con el portal "Magazine Motorbike" sobre su presente y sorprendió a la hora de referirse a su verdadero sueño en el motociclismo.

¿Qué nota le pone a la primera parte de la temporada?

"Ha habido algunos altibajos, pero los altos han sido muy altos... y quizá los bajos más bajos de lo que esperabas. Es un poco así. Lo has definido muy bien. Yo hago un balance parecido, de un principio de temporada explosivo en el que ha habido muy buenos resultados, pero no ha habido una regularidad, que es algo que se puede mejorar. Los bajos no han sido tan dramáticos, pero ha habido esas pequeñas subidas y bajadas, que es donde ponemos el foco en las siguientes carreras, para ser un poco más regulares".

Se está acostumbrando -y ya lo hizo el año pasado-, a los finales de carrera explosivos. ¿Qué destaca de esa habilidad para los finales de carrera?

"La verdad es que me lo paso muy bien dentro del casco, disfruto mucho de las carreras. En los finales de carrera trato de mantener la calma y de tener sangre fría; hay que actuar rápido, pero teniendo calma. Trato de ver un poco la situación en carrera, durante las vueltas, en mitad de carrera... Ver un poco cuál es la situación y preparar el final".

¿Cuánto le ha ayudado el error de Jerez a crecer como piloto y a cambiar la gestión de carrera?

"En Jerez aprendimos otra lección. Todavía nos quedan muchas por aprender, pero en Jerez llegó otra más. Eso ahora me hace tomármelo con un poco más de calma en algunos trazados. Luego también cada circuito supone una estrategia diferente, pero sí que tratamos de aprender de los errores".

David Alonso, piloto colombiano del Aspar Team. Aspar Team.

¿Cree que va a ser un campeonato de dos o metes a algún piloto más en la pelea?

"De lo primero sí que es algo que creo que tengo que aprender, tanto de Dani Holgado como un poco de (Collin) Veijer; una cosa que hacen muy bien es la regularidad. Es algo que tengo que buscar, que me ayudará. Creo que Dani Holgado está bastante fuerte, y más después de lo que aprendió el año pasado, y a Veijer también le incluiría. Luego siempre habrá alguno más, pero creo que va a ser una lucha muy directa, ya sea con uno o con otro, porque siempre están los mismos delante y no varían mucho las posiciones delanteras. Va a ser muy directo, cada punto va a ser clave. Porque cada fallo que hagas, como siempre están delante los mismos, se va a notar más. Va a ser bonito, porque nos vamos a subir el nivel entre nosotros".

¿Subir a Moto2 sería un objetivo en 2025 o es demasiado pronto como para pensar en eso?

"2025 suena como muy lejano. Queda mucho. Yo sólo tengo una cosa clara: mi sueño no es tanto llegar a MotoGP, sino ser Campeón del Mundo en la categoría en la que esté y cerrar etapas. Por mi parte, en ese sentido no tengo prisa en subir".

¿Qué supone ser el referente de Colombia en un deporte como el motociclismo?

"Yo siempre digo que estoy dividido entre España y Colombia. No dejo a España de lado, ni mucho menos. En Colombia, a nivel de motociclismo, estuvo Yonny Hernández en MotoGP, pero no sonaba mucho el deporte allá. Poco a poco va sonando. Mucha gente se ha involucrado, mucha afición y mucho apoyo, y creo que eso también viene bien para el campeonato".