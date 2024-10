David Alonso y su confesión, tras ganar el GP de Australia: "Le pido disculpas al equipo"

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso sigue intratable en Moto3 y con su victoria en el Gran Premio de Australia ha igualado el récord de triunfos en la categoría pequeña de Valentino Rossi. El campeón del mundo ha protagonizado un gran remontada en Phillip Island y ha logrado su cuarta victoria consecutiva.

Alonso partía desde la décima posición, pero eso no ha sido un problema para él. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha arrancado muy fuerte y en tan solo dos giros ya ocupaba la cuarta plaza. A partir de ese momento, el campeón del mundo ha permanecido siempre en las posiciones delanteras dentro de un primer grupo que ha estado formado por hasta trece pilotos. Durante toda la carrera, este grupo ha lidiado una intensa batalla, con un intercambio constante de posiciones. Sin embargo, Alonso se guardaba un as bajo la manga. A falta de cinco vueltas para el final, el colombiano ha adelantado a Adrián Fernández para ponerse primero, una posición que ya no ha abandonado hasta la bandera a cuadros.

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha ido poco a poco abriendo hueco al frente y ha cruzado la línea de meta con casi tres segundos de ventaja sobre Dani Holgado y Adrián Fernández, que han completado el podio. El campeón del mundo ha celebrado su undécima victoria del año con una venda en la cabeza, emulando la celebración que hizo Rossi cuando estableció el récord de más victorias en la categoría pequeña en una temporada en el Gran Premio de Indonesia de 1997, una carrera en la que compartió podio con Jorge Martínez ‘Aspar’.

David Alonso, piloto colombiano. Aspar Team.

Si bien Moto3 ya conoce a su campeón del 2024, la lucha por el subcampeonato permanece abierta entre Dani Holgado, Collin Veijer e Iván Ortolá. Hoy, Veijer y Ortolá no han podido puntuar tras irse los dos al suelo. Holgado ha aprovechado el fallo de sus rivales para ampliar su ventaja hasta los 23 puntos sobre el neerlandés y hasta los 41 sobre el valenciano cuando faltan 75 para terminar la temporada.

“Veía difícil ganar hoy. Este fin de semana me ha costado mucho mantener la concentración y la intensidad. Después de ganar el Mundial, te relajas y dejas de cuidar los detalles. Esto me pasó factura ayer en la clasificación. Además, fue la primera vez que no trabajé el plan de carrera en la tarde del sábado y quiero pedir perdón al equipo por ello. Hoy me he levantado en modo carrera, muy concentrado. Me he ido encontrando cada vez mejor. Esta celebración es para recordar a Valentino, porque cuando consiguió su undécima victoria en 125cc lo festejó así y como hoy le he igualado, quería celebrarlo como él lo hizo”, confesó Alonso