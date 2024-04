Hora y dónde ver a David Alonso, en la qualy del Gran Premio de las Américas, en el Moto3:

David Alonso ha sido el más rápido en el primer día de entrenamientos en el Circuito de las Américas. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team ha liderado las dos sesiones de entrenamientos y se posiciona como uno de los favoritos del fin de semana. Alonso ha parado el crono en 2:16.537 en la sesión matutina y, por la tarde, ha rebajado su propio registro hasta el 2:15.173.

El joven colombiano se ha mostrado muy rápido a una vuelta desde el principio y ha sido el primer piloto de la categoría pequeña en bajar al 2:15. Además, Alonso se ha quedado a sólo medio segundo del récord del circuito, en manos de Aron Canet desde 2017. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team ha dedicado el primer día en Austin a preparar la carrera del domingo, especialmente a entender los neumáticos, un factor que será clave. El andaluz Jose Antonio Rueda ha terminado segundo a una décima de Alonso y el debutante Ángel Piqueras ha acabado tercero, a tres décimas, mientras que el líder del Mundial, Daniel Holgado, ha sido cuarto.

En el otro lado del box, Joel Esteban, que ha rodado hoy por primera vez en el Circuito de las Américas, ha acabado en vigésima posición. El catalán ha mostrado un gran progreso y ha conseguido mejorar su propio tiempo más de un segundo de una sesión a otra, aunque no ha podido cerrar una buena vuelta rápida. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team está confiado de cara a la clasificación de mañana, en la que espera dar un paso al frente.

David Alonso, piloto colombiano. Aspar Team

“Estoy contento con la moto porque piloto muy a gusto. Después de Portimao, he trabajado en entender los neumáticos y en saber cuál es la mejor opción para la carrera. Mañana aún tengo que trabajar en esto porque, aunque es importante clasificar bien, también hay que preparar la carrera desde el principio y saber qué estrategia hacer”, fueron las palabras de Alonso al bajarse de su moto.

Joel Esteban, compañero del colombiano, también dio sus impresiones: “Ha sido un primer día positivo en un circuito nuevo. Desde el primer momento me he sentido cómodo, aunque algunas zonas me han costado en la primera salida. Me he centrado en mejorarlas y lo he conseguido. No he podido cuadrar una vuelta rápida, pero he trabajado en la puesta a punto y estoy seguro de que mañana daremos un paso adelante”.

Hora y dónde ver a David Alonso, en la qualy del Gran Premio de las Américas, en el Moto3:

Fecha: sábado 13 de abril

Hora: 12:45 p.m. (hora Colombia)

Circuito: Austin

Transmisión: Star Plus